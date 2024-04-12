Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных
Кабинет министров Украины 12 апреля принял постановление Верховной Рады о дополнительном финансовом обеспечении для военных, находящихся непосредственно на передовой. Так, бойцы будут получать дополнительные 70 тысяч гривен.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Дополнительные выплаты для военных
"Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч денежное довольствие военным "на нуле". Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера приняли", — сказал Гончаренко, говоря о поднятии выплат для военных.
Он добавил, что теперь кроме заработной платы, которая составляет 20-25 тысяч гривен и боевых в 100 тысяч гривен, защитники будут получать дополнительные 70 тысяч.
Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.
Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.
К слову, прошедшие плен военные получили право на демобилизацию.
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