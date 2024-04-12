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Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных

12 апреля 2024 11:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных
Деньги для военных. Фото иллюстративное: informator.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кабинет министров Украины 12 апреля принял постановление Верховной Рады о дополнительном финансовом обеспечении для военных, находящихся непосредственно на передовой. Так, бойцы будут получать дополнительные 70 тысяч гривен.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Дополнительные выплаты для военных

"Кабмин только что принял постановление и повысил еще на 70 тысяч денежное довольствие военным "на нуле". Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера приняли", — сказал Гончаренко, говоря о поднятии выплат для военных.

Он добавил, что теперь кроме заработной платы, которая составляет 20-25 тысяч гривен и боевых в 100 тысяч гривен, защитники будут получать дополнительные 70 тысяч.

Выплаты для военных
Скриншот поста

Напомним, 11 апреля утром во время голосования Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Кроме того, стало известно, что из соответствующего документа была изъята правка о демобилизации.

К слову, прошедшие плен военные получили право на демобилизацию.

Алексей Гончаренко
зарплаты
война
ВСУ
военные
народные депутаты
война в Украине

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