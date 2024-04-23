Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кабмін виділив на будівництво укріплень вісім мільярдів гривень arrow

Кабмін виділив на будівництво укріплень вісім мільярдів гривень

23 квітня 2024 19:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кабмін виділив на будівництво укріплень вісім мільярдів гривень
Зведені укріплення у Київській області. Фото ілюстративне: КМВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кабінет міністрів України у вівторок, 23 квітня, виділив понад вісім мільйонів гривень на будівництво фортифікацій. Гроші було виділено шляхом перерозподілу видатків держбюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Кабмін виділив мільйони на фортифікації

"Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 млрд грн виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн", — написав Шмигаль.

Голова українського уряду додав, що на цьому Кабмін не планує зупинятися.

"Наше завдання — створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою", — резюмує політик.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони України Віталія Половенка, якого було призначено лише на початку грудня минулого року.

Також в українському уряді триває друга спроба роботи над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія".

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Україна
оборонна сфера
гроші
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри