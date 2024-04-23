Кабмін виділив на будівництво укріплень вісім мільярдів гривень

Зведені укріплення у Київській області. Фото ілюстративне: КМВА

Кабінет міністрів України у вівторок, 23 квітня, виділив понад вісім мільйонів гривень на будівництво фортифікацій. Гроші було виділено шляхом перерозподілу видатків держбюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Кабмін виділив мільйони на фортифікації

"Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 млрд грн виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн", — написав Шмигаль.

Голова українського уряду додав, що на цьому Кабмін не планує зупинятися.

"Наше завдання — створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою", — резюмує політик.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони України Віталія Половенка, якого було призначено лише на початку грудня минулого року.

Також в українському уряді триває друга спроба роботи над новим порядком електронного бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія".