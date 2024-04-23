Кабмин выделил на строительство укреплений восемь миллиардов гривен
Кабинет министров Украины во вторник, 23 апреля, выделил более восьми миллионов гривен на строительство фортификаций. Деньги были выделены путем перераспределения расходов госбюджета.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем блоге в Telegram.
Кабмин выделил миллионы на фортификации
"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд грн", — написал Шмыгаль.
Глава украинского правительства добавил, что на этом Кабмин не планирует останавливаться.
"Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя", — резюмирует политик.
Напомним, сегодня Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны Украины Виталия Половенко, который был назначен только в начале декабря прошлого года.
Также в украинском правительстве идет вторая попытка работы над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія".
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