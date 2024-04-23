Кабмин выделил на строительство укреплений восемь миллиардов гривен

Взведнные укрепления в Киевской области. Фото иллюстративное: КМВА

Кабинет министров Украины во вторник, 23 апреля, выделил более восьми миллионов гривен на строительство фортификаций. Деньги были выделены путем перераспределения расходов госбюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем блоге в Telegram.

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Кабмин выделил миллионы на фортификации

"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд грн", — написал Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что на этом Кабмин не планирует останавливаться.

"Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя", — резюмирует политик.

Напомним, сегодня Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны Украины Виталия Половенко, который был назначен только в начале декабря прошлого года.

Также в украинском правительстве идет вторая попытка работы над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія".