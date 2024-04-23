Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кабмин выделил на строительство укреплений восемь миллиардов гривен arrow

Кабмин выделил на строительство укреплений восемь миллиардов гривен

23 апреля 2024 19:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кабмин выделил на строительство укреплений восемь миллиардов гривен
Взведнные укрепления в Киевской области. Фото иллюстративное: КМВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кабинет министров Украины во вторник, 23 апреля, выделил более восьми миллионов гривен на строительство фортификаций. Деньги были выделены путем перераспределения расходов госбюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем блоге в Telegram.

Читайте также:

Кабмин выделил миллионы на фортификации

"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили почти 38 млрд грн", — написал Шмыгаль.

Глава украинского правительства добавил, что на этом Кабмин не планирует останавливаться.

"Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя", — резюмирует политик.

Напомним, сегодня Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны Украины Виталия Половенко, который был назначен только в начале декабря прошлого года.

Также в украинском правительстве идет вторая попытка работы над новым порядком электронного бронирования военнообязанных через приложение "Дія".

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
Украина
оборонная сфера
деньги
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри