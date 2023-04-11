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​​​​​​​Кабмін змінив правила роздачі повісток: які права отримали військкомати

11 квітня 2023 14:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Кабмін змінив правила роздачі повісток: які права отримали військкомати
Один із українських військкоматів, які отримали більші права постановою Кабміну / Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кабінет міністрів змінив правила оповіщення військовозобов’язаних в Україні. Зокрема, повістки відтепер можна буде роздавати не за місцем перебування громадян на військовому обліку.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

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Уряд розширив права територіальних центрів комплектування (військкоматів) в Україні.

Так, постанова №318, ухвалена Кабінетом міністрів, дозволяє представникам військкоматів розсилати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця перебування цих осіб на військовому обліку.

Режим сповіщення

У постанові йдеться також про заходи оповіщення та призову громадян центрами комплектування.

Йдеться про те, що ці заходи стосуються тих категорій військовозобов’язаних, які мобілізуються:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;  
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); 
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку). 

Це не стосується військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці можуть самостійно обирати місце служби.

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