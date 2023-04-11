Кабмін змінив правила роздачі повісток: які права отримали військкомати
Кабінет міністрів змінив правила оповіщення військовозобов’язаних в Україні. Зокрема, повістки відтепер можна буде роздавати не за місцем перебування громадян на військовому обліку.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
Повістки не за місцем реєстрації
Уряд розширив права територіальних центрів комплектування (військкоматів) в Україні.
Так, постанова №318, ухвалена Кабінетом міністрів, дозволяє представникам військкоматів розсилати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця перебування цих осіб на військовому обліку.
Режим сповіщення
У постанові йдеться також про заходи оповіщення та призову громадян центрами комплектування.
Йдеться про те, що ці заходи стосуються тих категорій військовозобов’язаних, які мобілізуються:
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
- на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).
Це не стосується військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Нагадаємо, що військовозобов'язані українці можуть самостійно обирати місце служби.