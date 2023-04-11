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​​​Кабмин изменил правила раздачи повесток: какие права получили военкоматы

11 апреля 2023 14:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Кабмин изменил правила раздачи повесток: какие права получили военкоматы
Один из украинских военкоматов, получивших большие права постановлением Кабмина / Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кабинет министров изменил правила уведомления военнообязанных в Украине. В частности, повестки теперь можно будет раздавать не по месту пребывания граждан на военном учете.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Правительство расширило права территориальных центров комплектования (военных коматов) в Украине.

Так, постановление №318, принятое Кабинетом министров, разрешает представителям военкоматов рассылать повестки военнообязанным независимо от места нахождения этих лиц на военном учете.

Режим оповещения

В постановлении говорится также о мерах оповещения и призыва граждан центрами комплектования.

Речь идет о том, что эти меры касаются категорий военнообязанных, мобилизуемых:

  • на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);
  • на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Это не касается военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

Напомним, что военнообязанные украинцы могут самостоятельно выбирать место службы.

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