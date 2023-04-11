Кабмин изменил правила раздачи повесток: какие права получили военкоматы
Кабинет министров изменил правила уведомления военнообязанных в Украине. В частности, повестки теперь можно будет раздавать не по месту пребывания граждан на военном учете.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Повестки не по месту регистрации
Правительство расширило права территориальных центров комплектования (военных коматов) в Украине.
Так, постановление №318, принятое Кабинетом министров, разрешает представителям военкоматов рассылать повестки военнообязанным независимо от места нахождения этих лиц на военном учете.
Режим оповещения
В постановлении говорится также о мерах оповещения и призыва граждан центрами комплектования.
Речь идет о том, что эти меры касаются категорий военнообязанных, мобилизуемых:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);
- на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).
Это не касается военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.
Напомним, что военнообязанные украинцы могут самостоятельно выбирать место службы.