​​​Кабмин изменил правила раздачи повесток: какие права получили военкоматы

Один из украинских военкоматов, получивших большие права постановлением Кабмина / Фото: УНИАН

Кабинет министров изменил правила уведомления военнообязанных в Украине. В частности, повестки теперь можно будет раздавать не по месту пребывания граждан на военном учете.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Повестки не по месту регистрации

Правительство расширило права территориальных центров комплектования (военных коматов) в Украине.

Так, постановление №318, принятое Кабинетом министров, разрешает представителям военкоматов рассылать повестки военнообязанным независимо от места нахождения этих лиц на военном учете.

Режим оповещения

В постановлении говорится также о мерах оповещения и призыва граждан центрами комплектования.

Речь идет о том, что эти меры касаются категорий военнообязанных, мобилизуемых:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Это не касается военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

Напомним, что военнообязанные украинцы могут самостоятельно выбирать место службы.