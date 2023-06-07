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Кадиров ненароком "попалив" військову допомогу Китаю для Росії

7 червня 2023 21:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кадиров ненароком "попалив" військову допомогу Китаю для Росії
Китайська техніка, яку використовує Кадиров. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський військовий Рамзан Кадиров похизувався у мережі новими броньованими автомобілями. Техніка виявилась китайського виробництва. 

Про це повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

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Хто виробник техніки

Повідомляється, що китайську броньовану техніку China Tiger виробляє компанія Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Автомобілі використовують для військових потреб у країнах Африки та Середньої Азії. 

Наслідки для Китаю будуть неприємними

Така допомога може обернутися Китаю іншим боком. За словами Коваленка, дізнавшись про це, Захід не залишиться осторонь і Пекіну загрожуватимуть санкції. 

З іншого боку, КНР навряд чи стала б сама себе підставляти. Китайська техніка могла потрапити до Росії через перепродаж. До прикладу, бронеавтомобілі China Tiger використовують силовики в Таджикистані. 

 

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Повідомлення Олександра Коваленка. Фото: скріншот

Що каже Кадиров

За словами Кадирова, військові отримали нову партію військової техніки, до якої входять сто одиниць пікапів, бронетранспортерів, бронеавтомобілів і вантажівок. Важливо, що він вказує саме російське виробництво ("Ахмат") даного виду техніки. 

Військова техніка. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що представник Китаю заявив про стурбованість підривом Каховської ГЕС у Херсонській області. Однак він натякнув на чиюсь "вигоду" від катастрофи.

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