Кадиров ненароком "попалив" військову допомогу Китаю для Росії

Китайська техніка, яку використовує Кадиров. Фото: росЗМІ

Російський військовий Рамзан Кадиров похизувався у мережі новими броньованими автомобілями. Техніка виявилась китайського виробництва.

Про це повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Хто виробник техніки

Повідомляється, що китайську броньовану техніку China Tiger виробляє компанія Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Автомобілі використовують для військових потреб у країнах Африки та Середньої Азії.

Наслідки для Китаю будуть неприємними

Така допомога може обернутися Китаю іншим боком. За словами Коваленка, дізнавшись про це, Захід не залишиться осторонь і Пекіну загрожуватимуть санкції.

З іншого боку, КНР навряд чи стала б сама себе підставляти. Китайська техніка могла потрапити до Росії через перепродаж. До прикладу, бронеавтомобілі China Tiger використовують силовики в Таджикистані.

Повідомлення Олександра Коваленка. Фото: скріншот

Що каже Кадиров

За словами Кадирова, військові отримали нову партію військової техніки, до якої входять сто одиниць пікапів, бронетранспортерів, бронеавтомобілів і вантажівок. Важливо, що він вказує саме російське виробництво ("Ахмат") даного виду техніки.

Військова техніка. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що представник Китаю заявив про стурбованість підривом Каховської ГЕС у Херсонській області. Однак він натякнув на чиюсь "вигоду" від катастрофи.