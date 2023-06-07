Кадиров ненароком "попалив" військову допомогу Китаю для Росії
Російський військовий Рамзан Кадиров похизувався у мережі новими броньованими автомобілями. Техніка виявилась китайського виробництва.
Про це повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Хто виробник техніки
Повідомляється, що китайську броньовану техніку China Tiger виробляє компанія Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Автомобілі використовують для військових потреб у країнах Африки та Середньої Азії.
Наслідки для Китаю будуть неприємними
Така допомога може обернутися Китаю іншим боком. За словами Коваленка, дізнавшись про це, Захід не залишиться осторонь і Пекіну загрожуватимуть санкції.
З іншого боку, КНР навряд чи стала б сама себе підставляти. Китайська техніка могла потрапити до Росії через перепродаж. До прикладу, бронеавтомобілі China Tiger використовують силовики в Таджикистані.
Що каже Кадиров
За словами Кадирова, військові отримали нову партію військової техніки, до якої входять сто одиниць пікапів, бронетранспортерів, бронеавтомобілів і вантажівок. Важливо, що він вказує саме російське виробництво ("Ахмат") даного виду техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що представник Китаю заявив про стурбованість підривом Каховської ГЕС у Херсонській області. Однак він натякнув на чиюсь "вигоду" від катастрофи.