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Кадыров нечаянно "спалил" военную помощь Китая для России

7 июня 2023 21:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кадыров нечаянно "спалил" военную помощь Китая для России
Китайская техника, которую использует Кадыров. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский военный Рамзан Кадыров похвастался в сети новыми бронированными автомобилями. Техника оказалась китайского производства.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Кто производитель техники

Китайскую бронированную технику China Tiger производит компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Автомобили используются для военных нужд в странах Африки и Средней Азии.

Последствия для Китая будут неприятными

Такая помощь может обернуться Китаю другой стороной. По словам Коваленко, узнав об этом, Запад не останется в стороне и Пекину будут угрожать санкции.

С другой стороны, КНР вряд ли стала бы сама себя подставлять. Китайская техника могла попасть в Россию из-за перепродажи. К примеру, бронеавтомобили China Tiger используют силовики в Таджикистане.

 

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Сообщения Александра Коваленко. Фото: скриншот

Что говорит Кадыров

По словам Кадырова, военные получили новую партию военной техники, в которую входят сто единиц пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Важно, что он указывает именно на российское производство ("Ахмат") данного вида техники.

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Военная техника. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что представитель Китая заявил об обеспокоенности подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области. Однако он намекнул на чью-то выгоду от катастрофы.

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