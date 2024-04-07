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Кадиров оголосив про приєднання вагнерівців до спецназу "Ахмат" — в ISW назвали причину

7 квітня 2024 09:34
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Бригадир Софія
редактор
Кадиров оголосив про приєднання вагнерівців до спецназу "Ахмат" — в ISW назвали причину
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров повідомив 5 квітня про вступ 3000 колишніх бійців приватної військової компанії "Вагнер" до елітного підрозділу спецназу "Ахмат". Це рішення було ухвалено після переговорів з командуванням "Вагнера".

Про це пише Інститут вивчення війни у звіті від 6 квітня.

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Чому бійці "Вагнера" приєдналися до "Ахмата"

У звіті зазначається, що командир "Ахмата" та заступник командувача 2-го армійського корпусу ЛНР Апті Алаудінов домовився з "Вагнером" про приєднання їхнього командира Олександра Кузнєцова (позивний "Ратибор") до "Ахмата" разом зі своїми підлеглими. Згідно з наданою інформацією, Міністерство оборони Росії виділило необхідну кількість вакансій в "Ахматі" для розміщення цих бійців, які мають незабаром розпочати виконання бойових завдань.

За повідомленнями ISW, цей крок вказує на зміцнення контролю Міноборони РФ над залишками сил "Вагнера", що є частиною стратегії, розпочатої у 2023 році. 

Переміщення бійців "Вагнера" до "Ахмата" викликало невдоволення серед деяких пов’язаних з "Вагнером" груп, зокрема "Русича", які звинуватили їх "продажності". Також існують звинувачення в перебільшенні кількості переведеного персоналу та неприязні стосунки між бійцями "Вагнера" та Кузнєцовим.

Зазначається, що колишні сили "Вагнера" вже сформували загін "Камертон" під керівництвом "Ахмата", і що Міноборони Росії не заперечує проти використання ними символіки "Вагнера".

Нагадаємо, що США ввели санкції проти двох компаній, які сприяють "злочинній діяльності" ПВК "Вагнер" на території Африки.

Раніше ми писали, що ЗМІ показали відео, як українські спецпризначенці допитують "вагнерівців" у Судані.

росія
ПВК Вагнера
Рамзан Кадиров
Чеченська республіка

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