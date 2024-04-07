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Кадыров объявил о присоединении вагнеровцев к спецназу "Ахмат" — в ISW назвали причину

7 апреля 2024 09:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Кадыров объявил о присоединении вагнеровцев к спецназу "Ахмат" — в ISW назвали причину
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил 5 апреля о вступлении 3000 бывших бойцов частной военной компании "Вагнер" в элитное подразделение спецназа "Ахмат". Это решение было принято после переговоров с командованием "Вагнера".

Об этом пишет Институт изучения войны в отчете от 6 апреля.

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В отчете отмечается, что командир "Ахмата" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апти Алаудинов договорился с "Вагнером" о присоединении их командира Александра Кузнецова (позывной "Ратибор") к "Ахмату" вместе со своими подчиненными. Согласно предоставленной информации, Министерство обороны России выделило необходимое количество вакансий в "Ахмате" для размещения этих бойцов, которые должны начать выполнение боевых задач.

По сообщениям ISW, этот шаг указывает на укрепление контроля Минобороны РФ над остатками сил "Вагнера", являющейся частью стратегии, начатой в 2023 году.

Перемещение бойцов "Вагнера" в "Ахмат" вызвало недовольство среди некоторых связанных с "Вагнером" групп, в частности "Русича", обвинивших их "продажности". Также существуют обвинения в преувеличении количества переведенного персонала и неприязненные отношения между бойцами Вагнера и Кузнецовым.

Отмечается, что прежние силы Вагнера уже сформировали отряд Камертон под руководством Ахмата, и что Минобороны России не возражает против использования ими символики Вагнера.

Напомним, что США ввели санкции против двух компаний, способствующих "преступной деятельности" ППК "Вагнер" на территории Африки.

Ранее мы писали, что СМИ показали видео, как украинские спецназовцы допрашивают "вагнеровцев" в Судане.

россия
ЧВК Вагнера
Рамзан Кадыров
Чеченская республика

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