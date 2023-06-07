Навіщо росіянам створення штучних техногенних катастроф в Україні

Російські солдати на греблі Каховської ГЕС. Фото: AP/dpa/picture alliance

Підрив греблі Каховської ГЕС підірвав все адекватно мисляче світове суспільство. Воно вчергове побачило, на що здатні російські окупанти, які не погребують нічим задля реалізації своїх шизофренічних ідей, аби показати світові виключну "титульність" своєї нації.

Навіщо насправді росіяни пішли на такий божевільний крок і які наслідки він матиме, розбиралося Новини.LIVE.

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Каховська ГЕС має декілька функціональних значень для окупаційної армії. Так вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

По-перше, зазначає він, це — живлення питною водою окупованого Криму, чим, власне, і було обумовлено захоплення станції в моменті вирішення питання водопостачання на півострів.

По-друге, констатує аналітик, з військової точки зору, це дає можливість проведення штучної техногенної та екологічної катастрофи з метою унеможливлення українського контрнаступу.

Тобто, розшифровує тезу Снєгирьов, мова йде про затоплення значних територій внаслідок підриву греблі. Адже на окупованій території до 60 населених пунктів потрапляють в зону ризику.

Так виглядає тепер дамба Каховської ГЕС. Фото: t.me/Tsaplienko

"Я не виключаю, що військова доцільність переважила над економічними інтересами. Нажаль, під час цього підриву постраждає цивільне населення, яке буде використано в якості заручників.

До того ж цей крок має можливий демонстративний характер", — припустив Снєгирьов.

Удар по кільком напрямкам

Однак основна загроза, яку однозначно потягне за собою "каховський вибух", це — ЗАЕС. Наразі ставок-охолоджувач реакторів заповнений, однак його може вистачити на декілька тижнів.

"До речі, цей злочин співпав з підривом аміакопроводу Тольятті-Одеса під Куп'янськом. Тобто таким чином створено дві штучні техногенні катастрофи, що є не випадковим", — аналізує ситуацію Снєгирьов.

Враховуючи той факт, додає він, що однією з умов розблокування портів була вимога розблокування цього продуктопроводу, можемо говорити про спланований характер провокацій. Не виключено, що росіяни підуть на ескалацію ситуація в моменті блокування Чорноморського узбережжя.

"Таким чином можемо констатувати, що росіяни пішли шляхом створення техногенних катастроф для того, щоб уповільнити український контрнаступ. Адже затоплення територій, радіація, витік аміаку це — надсерйозні виклики. При цьому ними обрано два найбільш потенційних напрямки українського контрнаступу: Запорізький і Куп'янський, де є активізація ЗСУ", — поділився висновками військовий експерт.

За його словами, пожвавлення дій українських диверсійних груп на Південній ділянці фронту може свідчити про успішний початок контрнаступу ЗСУ. А оскільки утримати ті території росіяни не зможуть, особливо, враховуючи, що їхні шляхи постачання всі під ударом.

"Водночас я не виключаю у зв'язку з цим "жесту доброї волі", але цілком у дусі росіян: зробити погане на останок..." — припустив Снєгирьов.

Тонни вибухівки

Окупанти впевнені, що ЗСУ, як і вони, будуть йти при наступі напролом — через Дніпро на кулемети, а тому вдаються до безглуздих кроків.

"Цілком очевидно, що у нас не має технічних ресурсів, для того, щоб переправити війська через Дніпро під Херсоном, де ширина водного дзеркала сягає понад кілометр", — говорить колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Не виключаю, додає він, що росіяни хотіли створити прецедент, і обрушити дамбу частково, але щось, як у них завжди, пішло не так.

"Що стосується води до Криму, то я менш за все переживаю за Крим, оскільки весна була дощовою, і води їм вистачить до другого пришестя... А ось Запорізька АЕС і Кривий Ріг можуть опинитися в достатньо непростій ситуації це — факт", — констатував Селезньов.

Говорячи про потужність вибуху він зауважив, що мова може йти про декілька тон вибухівки тому що підірвано декілька сегментів греблі.

До речі, українське керівництво ще на початку осені минулого року говорило, що Каховська ГЕС замінована росіянами і вибухівки завезли туди дуже багато.

"Каховська ГЕС будувалася з урахуванням того, що вона може бути атакована ракетою з ядерною складовою. Тобто запас міцності був. Але росіяни знали, де закладати вибухівку, знали, як, щоб були ушкоджені несучі елементи, та скільки", — резюмував експосадовець Генштабу.

Сенс підриву

Росіяни люблять в певних ситуаціях згадувати свого класика, мовляв, "умом Россию не понять". Саме так можна окреслити вчинок ворога у випадку з Каховською ГЕС.

"Якщо до цього підходити з раціональної точки зору, то я не можу пояснити їхні дії суто у воєнній компоненті. Адже Лівий берег Дніпра — їхній, він — значно нижчий, вони там окопалися. За великим рахунком, вони прострелили собі ногу, тому що потік води іде більше до їхніх оборонних позицій, а не до наших", — коментує ситуацію військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Петро Черник. Фото: УФОТО

Що ж росіян спонукало до фактично самогубного шагу, якщо прибрати логіку.

Момент перший це — страх.

"Вони дуже бояться нашого контрнаступу і вважають, що якщо вони збільшать пойму Дніпра, то в такий спосіб наші сили, які будуть форсувати, матимуть більше перешкод", — говорить військовий.

Але ж ми — не божевільні, додає він, ми не будемо робити так, як це робив Радянський Союз під час штурму Києва. Радянський Союз не рахувався з особовим складом: треба було втопити пів мільйона солдат, — вони їх втопили. Ніхто собі не дозволить класичних жуковських операцій.

Наступна точка зору теж має право на життя.

"Можливо, це — дуже глибока конспірологічна теорія, але ФСБ у такий спосіб підставляє Шойгу. Адже його будуть робити винуватцем за те, що він не може впоратися з воєнною операцією в Україні", — припускає Черник.

Тобто, за його словами, може бути задіяний класичний КДБістський підхід, мовляв, дивіться, він — не впорався, а українці не відомо як зуміли підібратися до греблі і підірвати її.

Росіяни перетнули "чорну лінію"

Ще одним поясненням знесення Каховської дамби, на думку Черника, є чергова спроба росіян вчинити ядерний шантаж за допомогою ЗАЕС, яка потребує охолодження, що заживлено з Каховського водосховища.

"Але це все — робочі припущення, — говорить Черник. — Хоча один стратегічний висновок є правильним з огляду на те, чим вони керувалися. Вони у рядочку "чорних ліній" перейшли ще одну таку лінію. Оскільки ця, екологічна катастрофа абсолютно є не логічною у воєнному сенсі. А для світового співтовариства — це ще один сигнал про те, що з чинним російським режимом, хто б його не очолював, які б рішення не приймали, немає сенсу до розмови".