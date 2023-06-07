Зачем россиянам создание искусственных техногенных катастроф в Украине

Российские солдаты на дамбе Каховской ГЭС. Фото: AP/dpa/picture alliance

Подрыв плотины Каховской ГЭС взорвал все адекватно мыслящее мировое общество. Оно в очередной раз увидело, на что способны российские оккупанты, не гнушающиеся ничем ради реализации своих шизофренических идей, чтобы показать миру исключительную "титульность" своей нации.

Зачем на самом деле россияне пошли на такой сумасшедший шаг и какие последствия у него будет, разбиралось Новини.LIVE.

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Каховская ГЭС имеет несколько функциональных значений для оккупационной армии. Так считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Во-первых, отмечает он, это насыщение питьевой водой оккупированного Крыма, чем, собственно, и было обусловлено захват станции в моменте решения вопроса водоснабжения полуострова.

Во-вторых, констатирует аналитик, с военной точки зрения, это дает возможность проведения искусственной техногенной и экологической катастрофы с целью предотвращения украинского контрнаступления.

То есть, расшифровывает тезис Снегирев, речь идет о затоплении значительных территорий в результате подрыва плотины. Ведь на оккупированной территории около 60 населенных пунктов попадают в зону риска.

Так выглядит теперь дамба Каховской ГЭС. Фото: t.me/Tsaplienko

"Я не исключаю, что военная целесообразность перевесила экономические интересы. К сожалению, во время этого подрыва пострадает гражданское население, которое будет использовано в качестве заложников.

К тому же этот шаг носит возможный демонстративный характер", — предположил Снегирев.

Удар по нескольким направлениям

Однако основная угроза, которую однозначно повлечет "каховский взрыв", это — ЗАЭС. Пока пруд-охладитель реакторов заполнен, однако его может хватить на несколько недель.

"Кстати, это преступление совпало с подрывом аммиакопровода Тольятти-Одесса под Купянском. То есть таким образом созданы две искусственные техногенные катастрофы, что не случайно", — анализирует ситуацию Снегирев.

Учитывая тот факт, добавляет он, что одним из условий снятия блокады с портов было требование разблокирования этого продуктопровода, мы можем говорить о спланированном характере провокаций. Не исключено, что россияне пойдут на эскалацию в момент блокирования Черноморского побережья.

"Таким образом можем констатировать, что россияне пошли по пути создания техногенных катастроф для того, чтобы замедлить украинское контрнаступление. Ведь затопление территорий, радиация, утечка аммиака это — сверхсерьезные вызовы. При этом ими выбраны два наиболее потенциальных направления украинского контрнаступления: Запорожское и Купянское, где есть активизация ВСУ", — поделился выводами военный эксперт.

По его словам, оживление действий украинских диверсионных групп на Южном участке фронта может свидетельствовать об успешном начале контрнаступления ВСУ. А поскольку удержать те территории россияне не смогут, особенно учитывая, что их пути снабжения все под ударом.

"В то же время я не исключаю в этой связи и "жеста доброй воли". Но вполне в духе россиян: сделать плохое в заключение..." — предположил Снегирев.

Тонны взрывчатки

Оккупанты уверены, что ВСУ, как и они, будут идти при наступлении напролом — через Днепр на пулеметы, а потому прибегают к бессмысленным шагам.

"Совершенно очевидно, что у нас нет технических ресурсов, для того чтобы переправить войска через Днепр под Херсоном, где ширина водного зеркала достигает более километра", — говорит бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Не исключаю, добавляет он, что россияне хотели создать прецедент и обрушить дамбу частично, но что-то, как у них всегда, пошло не так.

"Что касается воды в Крым, то я меньше всего переживаю за Крым, поскольку весна была дождливой, и воды им хватит до второго пришествия... А вот Запорожская АЭС и Кривой Рог могут оказаться в достаточно непростой ситуации — факт", — констатировал Селезнев.

Говоря о мощности взрыва, он отметил, что речь может идти о нескольких тонах взрывчатки, потому что взорвано несколько сегментов плотины.

Кстати, украинское руководство еще в начале осени прошлого года говорило, что Каховская ГЭС заминирована россиянами и взрывчатки ввезли туда очень много.

"Каховская ГЭС строилась с учетом того, что она может быть атакована ракетой с ядерной составляющей. То есть запас прочности был. Но россияне знали, где закладывать взрывчатку, знали, как, чтобы были повреждены несущие элементы, и сколько", — резюмировал экс-чиновник Генштаба.

Смысл подрыва

Россияне любят в определенных ситуациях вспоминать своего классика, мол, "умом Россию не понять". Именно так можно определить поступок врага в случае с Каховской ГЭС.

"Если к этому подходить с рациональной точки зрения, то я не могу объяснить их действия сугубо в военной компоненте. Ведь Левый берег Днепра — их, он значительно ниже, они там окопались. По большому счету, они прострелили себе ногу, потому что поток воды идет больше к их оборонным позициям, а не к нашим", — комментирует ситуацию военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Петр Черник. Фото: УФОТО

Что же россиян побуждало к фактически самоубийственному шагу, если убрать логику.

Момент первый — это страх.

"Они очень боятся нашего контрнаступления и считают, что если они увеличат пойму Днепра, то таким образом наши силы, которые будут форсировать, будут иметь больше препятствий", — говорит военный.

Но ведь мы не сумасшедшие, добавляет он, мы не будем делать так, как это делал Советский Союз во время штурма Киева. Советский Союз не считался с личным составом: нужно было утопить полмиллиона солдат, — они их утопили. Никто себе не позволит действовать классическими жуковскими операциям.

Следующая точка зрения тоже имеет право на жизнь.

"Возможно, это очень глубокая конспирологическая теория, но ФСБ таким образом подставляет Шойгу. Ведь его будут делать виновником за то, что он не может справиться с военной операцией в Украине", — предполагает Черник.

То есть, по его словам, может быть задействован классический КГБистский подход, мол, смотрите, он не справился, а украинцы неизвестно как сумели подобраться к плотине и взорвать ее.

Россияне пересекли "черную линию"

Еще одним объяснением уничтожения Каховской дамбы, по мнению Черника, является очередная попытка россиян совершить ядерный шантаж с помощью ЗАЭС, нуждающейся в охлаждении, заживленном из Каховского водохранилища.

"Но это все — рабочие предположения, — говорит Черник. — Хотя один стратегический вывод правильный, учитывая, чем они руководствовались. Они в строке "черных линий" перешли еще одну такую линию. Поскольку эта экологическая катастрофа абсолютно не логична" в военном смысле. А для мирового сообщества это — еще один сигнал о том, что с действующим российским режимом, кто бы его ни возглавлял, какие бы решения ни принимали, нет смысла к разговору".