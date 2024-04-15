Канада надасть Україні сотні безпілотників SkyRanger — що це за зброя

Канадський дрон R70 SkyRanger. Фото: Teledyne/FLIR

Уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger. Також деякі інші країни-членкині Коаліції нададуть й інші безпілотники, яких потребують Збройні Сили України.

Про це в понеділок, 15 квітня, повідомила пресслужба Міноборони України за результатами засідання керівної групи Коаліції дронів.

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Результати засідання Коаліції дронів

За результатами засідання, країни-членкині Коаліції дронів зобов'язалися надати наступні комплекси:

Канада влітку передаватиме 450 багатоцільових дронів R70 SkyRanger;

Литва виділяє три мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України;

Нідерланди спільно з Данією та Німеччиною узгодили контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на суму у 200 мільйонів євро;

Німеччина надасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", — сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Дрон R70 SkyRanger — що відомо

Канадський дрон R70 SkyRanger. Джерело: Teledyne/FLIR

Зазначимо, що R70 SkyRanger — це канадський великогабаритний дрон, який розроблявся для спостереження та розвідки. Проте нові модернізації такого комплексу також можуть використовуватися для транспортування вантажів.

Нагадаємо, раніше голова Мінфіну Канади Христя Фріланд заявила, що допомога Україні від канадців стала важливим внеском у зміцнення української обороноздатності через зволікання з ухваленням допомоги Україні від США.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Канада передала нашій державі 2 мільярди канадських доларів, які підуть на соціальні виплати українцям.