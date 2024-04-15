Канада предоставит Украине сотни беспилотников SkyRanger — что это за оружие
Правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger. Также некоторые другие страны-участницы Коалиции предоставят и другие беспилотники, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.
Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны Украины по результатам заседания руководящей группы Коалиции дронов.
Результаты заседания Коалиции дронов
По результатам заседания, страны-члены Коалиции дронов обязались предоставить следующие комплексы:
- Канада летом будет передавать 450 многоцелевых дронов R70 SkyRanger;
- Литва выделяет три миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины;
- Нидерланды совместно с Данией и Германией согласовали контракт насчет партии дронов Heidrun RQ-35 на сумму в 200 миллионов евро;
- Германия предоставит разведывательные дроны VECTOR 211.
"Ситуация на фронте меняется каждый день, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", — сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Дрон R70 SkyRanger — что известно
Отметим, что R70 SkyRanger — это канадский крупногабаритный дрон, который разрабатывался для наблюдения и разведки. Однако новые модернизации такого комплекса могут использоваться для транспортировки грузов.
Напомним, ранее глава Минфина Канады Христя Фриланд заявила, что помощь Украине от канадцев стала важным вкладом в укрепление украинской обороноспособности из-за промедления с принятием помощи Украине от США.
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов, которые пойдут на социальные выплаты украинцам.
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