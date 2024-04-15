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Канада предоставит Украине сотни беспилотников SkyRanger — что это за оружие

15 апреля 2024 19:59
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Илья Рябинин
редактор
Канада предоставит Украине сотни беспилотников SkyRanger — что это за оружие
Канадский дрон R70 SkyRanger. Фото: Teledyne/FLIR
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger. Также некоторые другие страны-участницы Коалиции предоставят и другие беспилотники, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.

Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны Украины по результатам заседания руководящей группы Коалиции дронов.

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Результаты заседания Коалиции дронов

По результатам заседания, страны-члены Коалиции дронов обязались предоставить следующие комплексы:

  • Канада летом будет передавать 450 многоцелевых дронов R70 SkyRanger;
  • Литва выделяет три миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины;
  • Нидерланды совместно с Данией и Германией согласовали контракт насчет партии дронов Heidrun RQ-35 на сумму в 200 миллионов евро;
  • Германия предоставит разведывательные дроны VECTOR 211.

"Ситуация на фронте меняется каждый день, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", — сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Дрон R70 SkyRanger — что известно

Канада предоставит Украине сотни беспилотников SkyRanger - что это за оружие
Канадский дрон R70 SkyRanger. Источник: Teledyne/FLIR

Отметим, что R70 SkyRanger — это канадский крупногабаритный дрон, который разрабатывался для наблюдения и разведки. Однако новые модернизации такого комплекса могут использоваться для транспортировки грузов.

Напомним, ранее глава Минфина Канады Христя Фриланд заявила, что помощь Украине от канадцев стала важным вкладом в укрепление украинской обороноспособности из-за промедления с принятием помощи Украине от США.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов, которые пойдут на социальные выплаты украинцам.

Канада
военная помощь
Украина
дроны
война в Украине

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