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Канада передала Україні танки Leopard 2: оприлюднено фото

18 квітня 2023 17:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Канада передала Україні танки Leopard 2: оприлюднено фото
Танк Leopard 2, який канадські військові готують до відправки в Україну. Фото: Canadian Armed Forces Photo
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

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Що відомо

Як зазначається, танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади. 

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канади", — йдеться у повідомленні.

У Збройних силах Канади розповіли, що танки для України були доставлені до Польщі 11 квітня. 

"11 квітня 2023 року танки Leopard 2 були завантажені та перевезені на південний захід Польщі з Royal Canadian Air Force CC-177 Globemaster III в рамках OpUNIFIER", — проінформували у відомстві.

Танки Leopard 2 від Канади
Танки Leopard 2 від Канади. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Відправка військової допомоги від Канади до України. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Відправка військової допомоги від Канади до України. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Канадські військовослужбовці відправляють танки Leopard 2 в Україну
Канадські військовослужбовці відправляють танки Leopard 2 в Україну. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Доставка військової допомоги Канади в Україну. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Доставка військової допомоги Канади в Україну. Фото: Canadian Armed Forces Photo

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни розмір канадської військової допомоги Україні перевищив 1 млрд доларів. Канадські військові перевезли до України понад 3,5 тисячі тонн зброї, боєприпасів та обладнання Силам оборони України.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.

Також президент України Володимир Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час переговорів підіймалося, зокрема, питання подальшої безпекової підтримки України Канадою. 

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