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Канада передала Украине танки Leopard 2: обнародовано фото

18 апреля 2023 17:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Канада передала Украине танки Leopard 2: обнародовано фото
Танк Leopard 2, который канадские военные готовят к отправке в Украину. Фото: Canadian Armed Forces Photo
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Что известно

Как отмечается, танки Leopard 2 были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канады", — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Канады рассказали, что танки для Украины были доставлены в Польшу 11 апреля.

"11 апреля 2023 танки Leopard 2 были загружены и перевезены на юго-запад Польши из Royal Canadian Air Force CC-177 Globemaster III в рамках OpUNIFIER", — проинформировали в ведомстве.

Танки Leopard 2 от Канады
Танки Leopard 2 от Канады. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Отправка военной помощи от Канады в Украину. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Отправка военной помощи от Канады в Украину. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Канадские военнослужащие отправляют танки Leopard 2 в Украину
Канадские военнослужащие отправляют танки Leopard 2 в Украину. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Доставка военной помощи Канады в Украину. Фото: Canadian Armed Forces Photo
Доставка военной помощи Канады в Украину. Фото: Canadian Armed Forces Photo

Напомним, за год полномасштабной войны размер канадской военной помощи Украине превысил 1 млрд. долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысяч тонн оружия, боеприпасов и оборудования Силам обороны Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров поднимался, в частности, вопрос дальнейшей поддержки безопасности Украины Канадой.

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