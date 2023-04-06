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Канадські сапери навчають розмінуванню військових ЗСУ у Польщі

6 квітня 2023 10:20
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Навчання українських військових
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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Навчання українських військових

"Поки триває війна росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER", — зазначив він.

військові навчання саперів

За словами Павлюка, канадські сапери допомагають українським військовослужбовцям здобути багато навичок, необхідних для виживання й витривалості.

"Військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Республіки Польща, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність", — додав генерал-лейтенант.

військові навчання саперів

військові навчання саперів

Нагадаємо, 2 квітня друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну у її боротьбі з росією.

Фото: служба зв'язків з громадськістю операції "UNIFIER" Збройних Сил Канади.

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