Канадські сапери навчають розмінуванню військових ЗСУ у Польщі
У Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
Навчання українських військових
"Поки триває війна росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER", — зазначив він.
За словами Павлюка, канадські сапери допомагають українським військовослужбовцям здобути багато навичок, необхідних для виживання й витривалості.
"Військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Республіки Польща, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність", — додав генерал-лейтенант.
Нагадаємо, 2 квітня друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну у її боротьбі з росією.
Фото: служба зв'язків з громадськістю операції "UNIFIER" Збройних Сил Канади.