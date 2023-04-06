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Канадские саперы обучают разминированию военных ВСУ в Польше

6 апреля 2023 10:20
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Обучение украинских военных
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных Сил Канады UNIFIER.

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

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Обучение украинских военных

"Пока идет война россии, украинские военные и гражданские лица сталкиваются с взрывной угрозой на поле боя. Отряд канадских боевых саперов под командованием лейтенанта Жака помогает Украине преодолеть минную угрозу на поле боя в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER", — отметил он.

военные учения саперов

По словам Павлюка, канадские саперы помогают украинским военнослужащим приобрести много навыков, необходимых для выживания и выносливости.

"Военнослужащие Вооруженных сил Канады находятся на территории Республики Польша, чтобы использовать свой опыт и научить украинских воинов и обеспечить их оперативную готовность", — добавил генерал-лейтенант.

военные учения саперов

военные учения саперов

Напомним, 2 апреля вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с россией.

Фото: служба по связям с общественностью операции "UNIFIER" Вооруженных Сил Канады.

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