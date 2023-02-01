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Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

1 лютого 2023 09:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Битва за Південь: де ЗСУ може взяти в оперативне оточення російських окупантів
Ворог на окремих ділянках фронту здійснює атакуючі дії, але на більшості територій веде активну оборону
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Звільнення Херсона Збройними силами України дало змогу українським Силам спротиву взяти і тримати під вогневим контролем усе лівобережжя Херсонського регіону. 

Ворог розуміє, що його південне угруповання затиснуте в кут, та намагається щосили завадити українському контрнаступу.

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Застрягли між світами

Затиснуті між берегом Дніпра та вузькими кримськими перешийками, окупанти опинились практично у логістичній пастці і щосили намагаються уникнути південного "котла", роблячи атакуючі спроби на Запорізькому напрямку та під Вугледаром.

Російські пропагандистські пабліки повідомляють про начебто численні спроби ЗСУ форсувати Дніпро й висадити десант. 

Своєю чергою український Генштаб заявляє про низку успішних розвідувальних рейдів у районі Нової Каховки. 

"Інше питання — наскільки  масштабною були ці операції", — аналізує перебіг подій військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, тим не менш, такі дії ЗСУ свідчать передусім про те, що командування Сил спротиву розглядає питання про звільнення лівобережжя Херсонщини як один з пріоритетів.

І йдеться, вочевидь, не лише про варіант деокупації півдня, починаючи з Запорізької області — суходолом, а й про більш складніший варіант — із форсуванням природної водної перешкоди.

Де слід чекати на десант

Варто зазначити, що російські пабліки вже відкрито заявляють про те, що очікують нових десантних операцій ЗСУ в районі Кінбурнської коси та Нової Каховки. 

Відповідно, розповідає Снєгирьов, ворог намагається укріпитись на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікаційних споруд і перекидання резервів. Разом з тим, агресор веде хаотичні обстріли правобережжя Дніпра.

обстріл Херсону
Наслідки обстрілу Херсона 29 січня. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Також не виключено, що росіяни можуть розширити на цьому напрямку свій мілітарний контингент. 

"Кримська брама" під вогневим контролем

У той же час не слід забувати, що наразі вся окупована територія Херсонської області перебуває під прицілом ЗСУ. 

У цьому зв'язку варто згадати нещодавний випадок з завданням ракетного удару по російській військовій колоні на Чонгарському перешийку, який фактично є брамою до Криму. 

"Якщо ми тримали під вогнем вхід у Крим, маючи засоби ураження з дальністю до 85 кілометрів, то після "Рамштайну" 20 січня й отримання ракет з дальністю ураження 150 км лівобережна Херсонщина перетвориться на тир з відстрілу окупантів", — констатує військовий експерт.

ЗСУ
Артилерія ЗСУ. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

А беручи до уваги, додає він, поінформованість Сил оборони щодо місць концентрації та шляхів пересування ворожих цілей, удари будуть завдаватися передусім по місцях скупчення противника. 

Не виключено, що саме з цим можна пов'язати активізацію бойових дій окупантів на Запорізькому напрямку та під Вугледаром. Там війська агресора щосили намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

Між тим, можна з великою часткою вірогідності припустити, що збільшення чисельності ворожих військ на півдні навряд чи допоможе росіянам. Адже їхнє угруповання фактично перебуває у вогневій пастці. А вона, при певних вмілих "маніпуляціях" ЗСУ, може перетворитися для росіян на щось більш неприємне. Наприклад, щось на кшталт "котла"...

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