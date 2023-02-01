Битва за Юг: где ВСУ может взять в оперативное окружение российских оккупантов

Враг на отдельных участках фронта совершает атакующие действия, но на большинстве территорий ведет активную оборону

Освобождение Херсона Вооруженными силами Украины позволило украинским Силам сопротивления взять и держать под огненным контролем все левобережье Херсонского региона.

Враг понимает, что его южная группировка зажата в угол, и пытается изо всех сил помешать украинскому контрнаступлению.

Сможет ли левобережье Днепра под Херсоном превратиться для войск агрессора в "котел", разбирались Новини.LIVE.

Застряли между мирами

Зажатые между берегом Днепра и узкими крымскими перешейками, оккупанты оказались практически в логистической ловушке и изо всех сил пытаются избежать южного "котла", предпринимая атакующие попытки на Запорожском направлении и под Угледаром.

Российские пропагандистские паблики сообщают о якобы многочисленных попытках ВСУ форсировать Днепр и высадить десант.

В свою очередь украинский Генштаб заявляет о ряде успешных разведывательных рейдов в районе Новой Каховки.

"Другой вопрос — насколько масштабными были эти операции", — анализирует ход событий военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, тем не менее, такие действия ВСУ свидетельствуют, прежде всего, о том, что командование Сил сопротивления рассматривает вопрос об освобождении левобережья Херсонщины как один из приоритетов.

И речь, очевидно, идет не только о варианте деоккупации юга, начиная с Запорожской области — по суше, но и о более сложном варианте — с форсированием естественного водного препятствия.

Где следует ожидать десанта

Стоит отметить, что российские паблики уже открыто заявляют, что ожидают новых десантных операций ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки.

Соответственно, рассказывает Снегирев, враг пытается укрепиться на юге Херсона путем возведения фортификационных сооружений и перебрасывания резервов. Вместе с тем, агрессор ведет хаотические обстрелы правобережья Днепра.

Последствия обстрела Херсона 29 января. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Также не исключено, что россияне могут расширить в этом направлении свой милитарный контингент.

"Крымские ворота" под огневым контролем

В то же время не следует забывать, что вся оккупированная территория Херсонской области находится под прицелом ВСУ.

В этой связи следует упомянуть недавний случай с нанесением ракетного удара по российской военной колонне на Чонгарском перешейке, который фактически является воротами в Крым.

"Если мы держали под огнем вход в Крым, имея средства поражения с дальностью до 85 километров, то после "Рамштайна" 20 января и получения ракет с дальностью поражения 150 км левобережная Херсонщина превратится в тир по отстрелу оккупантов", — констатирует военный эксперт.

Артиллерия ВСУ. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

А принимая во внимание, добавляет он, осведомленность Сил обороны о местах концентрации и путях передвижения враждебных целей, удары будут наноситься прежде всего по местам скопления противника.

Не исключено, что именно с этим можно связать активизацию боевых действий оккупантов на Запорожском направлении и под Угледаром. Там войска агрессора вовсю пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

Между тем, можно с большой долей вероятности предположить, что увеличение численности вражеских войск на Юге вряд ли поможет россиянам. Ведь их группировка фактически находится в огневой ловушке. А она, при определенных умелых "манипуляциях" ВСУ, может превратиться для россиян в нечто более неприятное. Например, что-то вроде "котла"...