Крилата стратегічна ракета Х-101, розробки, модифікації, ціни

Запуск ракети Х-101 зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Фото: росЗМІ

Після провалу на початковому етапі війни російські окупаційні війська перейшли до тактики обстрілу українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Для цього вони використовують різноманітну ракетну техніку та озброєння. Про крилату ракету Х-101, яка є однією із найуживаніших боєприпасів окупаційної стратегічної авіації — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Часи Першої чеченської війни

У спадок від радянської армії збройним силам Російської Федерації залишилося багато різноманітної зброї, зокрема, і ракетної. Але ракети Х-101 в цьому плані — виняток. Бо їхня історія розпочалася уже в пострадянський період.

Читайте також:

Причому, що цікаво, конструкторське бюро "Радуга", розташоване в місті Дубна, почало розробку стратегічної крилатої ракети класу "повітря-земля" не в мілітаристські путінські часи, а у відносно мирному 1995 році. Коли Росія якщо і воювала, то тільки із Чеченською Республікою, яка оголосила про свою незалежність.

Та в тій війні ракети великої дальності просто не було де використовувати – територія Чечні настільки мала для цих боєприпасів, що вони просто перелітали б її. Втім, розробка ракети, яка отримала індекс Х-101, тривала майже 20 років, тож усі військові конфлікти на території країни-агресора уже встигли завершитися.

Унікальна ракета

Отже, крилата ракета Х-101 надійшла на озброєння російської армії у 2013 році. Збіг це чи ні, що збройні сили РФ отримали її за кілька місяців до початку війни в Україні — невідомо, але уже під час кримської операції російські підрозділи уже могли використовувати цю ракету. Втім, у той період до такої зброї ще не дійшло.

Ракета Х-101 — унікальне явище в російському військово-промисловому комплексі. Унікальність її полягає в тому, що усі деталі цих боєприпасів – тільки російського виробництва. Попередні ракети такого класу використовували комплектуючі, зроблені у різних країнах пострадянського простору, тут же жодних проблем із виготовленням ракет не було.

Імовірно, саме тому російські окупанти і використовують стратегічні ракети Х-101 чи не найчастіше під час усього періоду повномасштабної війни в Україні. Втім, про це ми розкажемо у окремому матеріалі.

Характеристики Х-101

Х-101 — ракета високоточна, принаймні, так заявлено російським виробником та міністерством оборони РФ. Із 2200-2400 кілограмів загальної ваги бойова частина є досить серйозною — 400 кг. Але більшість об’єму ракети довжиною 7,45 метра займає, звісна річ, паливо. Його потрібно приблизно 1250 кілограмів.

Справа в тому, що ця ракета — великої дальності. Максимальна дистанція, яку вона може подолати — близько 5,5 тисяч кілометрів. Тому російські стратегічні бомбардувальники, з яких і запускають Х-101, роблять це аж над Каспійським морем, у повністю безпечній для себе зоні.

Крейсерська швидкість Х-101 — 190-200 м/с, максимальна — від 250 до 270 м/с. Якщо перевести у звичний нам формат, то це від 720 до 972 км/год. Як бачимо, ця ракета не є надзвуковою, тож її можна збивати різноманітними засобами протиповітряної оборони. До речі, ціна Х-101, яка становить близько 14 мільйонів доларів, часто у кілька разів перевищує вартість тих засобів, якими українці знищують російські ракети.

З чого запускають Х-101

До речі, про літаки-носії. Для запуску Х-101 російська армія використовує два типи своїх стратегічних бомбардувальників. Це, по-перше, старі, ще в середині 50-х років розроблені літаки Ту-95МС (звісно, їх новіші модифікації, але суть цієї техніки залишається дещо застарілою).

По-друге, Ту-160, який має кілька важливих переваг. Перевага перша - він новіший. Скажімо, останні екземпляри Ту-95МС були виготовлені ще 1992 року. Перевага друга — його російський військово-промисловий комплекс ще здатен виготовляти, тоді як Ту-95МС уже ні.

Вважається, що новіший варіант стратегічного бомбардувальника призначений і для модифікації ракети Х-101 — варіанту Х-102. Ці ракети ще жодного разу не запускалися по території України. Але причина тут не в миролюбності Росії. Просто Х-102 — це варіант Х-101, створений спеціально під ядерну боєголовку.

Ядерна ракета

Точніших даних щодо цієї ракети зі зрозумілих причин немає, але, згідно із неофіційною інформацією, потужність ядерної Х-102 становить від 250 кілотонн до 1 мегатонни тротилового еквіваленту.

Для порівняння — потужність єдиних ядерних бомб історії людства, які були використані в бойових умовах, становить:

"Малюк" (Little Boy), який скинули на Хіросиму — 13-18 кілотонн;

"Товстун" (Fat Man), що ударив по Нагасакі — 19-21 кілотонну.

Втім, поки що про можливість ядерного удару ракетою Х-102 чи якоюсь іншою тактичною ядерною зброєю в російсько-українському військовому конфлікті не йдеться. А от звичайними, конвенційними ракетами Х-101 росіяни обстрілюють Україну. І про ці обстріли — а також про перше бойове використання Х-101, яке сталося аж ніяк не в Україні — ми нагадаємо у окремому матеріалі.