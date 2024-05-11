Крылатая стратегическая ракета Х-101, разработки, модификации, цены.

Запуск ракеты Х-101 из стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Фото: росСМИ

После провала на начальном этапе войны российские оккупационные войска перешли к тактике обстрелов украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Для этого они используют разнообразную ракетную технику и вооружение. О крылатой ракете Х-101, которая является одним из наиболее употребительных боеприпасов оккупационной стратегической авиации — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Время Первой чеченской войны

В наследство от советской армии вооруженным силам Российской Федерации осталось много разнообразного оружия, в том числе и ракетного. Но ракеты Х-101 в этом плане — исключение. Их история началась уже в постсоветский период.

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Причем, что интересно, конструкторское бюро "Радуга", расположенное в Дубне, начало разработку стратегической крылатой ракеты класса "воздух-земля" не в милитаристские путинские времена, а в относительно мирном 1995 году. Когда Россия если и воевала, то только с Чеченской Республикой, объявившей свою независимость.

Но в той войне ракеты большой дальности просто негде было использовать — территория Чечни настолько мала для этих боеприпасов, что они просто перелетали бы ее. Впрочем, разработка ракеты, получившей индекс Х-101, длилась почти 20 лет, так что все военные конфликты на территории страны-агрессора уже успели завершиться.

Уникальная ракета

Итак, крылатая ракета Х-101 поступила на вооружение российской армии в 2013 году. Совпадение или нет, что вооруженные силы РФ получили ее за несколько месяцев до начала войны в Украине — неизвестно, но уже во время крымской операции российские подразделения уже могли использовать эту ракету. Впрочем, в этот период до такого оружия еще не дошло.

Ракета Х-101 — уникальное явление в российском военно-промышленном комплексе. Уникальность его состоит в том, что все детали этих боеприпасов — только российского производства. Предыдущие ракеты такого класса использовали комплектующие, сделанные в разных странах постсоветского пространства, здесь никаких проблем с изготовлением ракет не было.

Вероятно, именно поэтому российские оккупанты и используют стратегические ракеты Х-101 едва ли не чаще всего во время периода полномасштабной войны в Украине. Впрочем, об этом мы расскажем в отдельном материале.

Характеристики Х-101

Х-101 — ракета высокоточная, по крайней мере, так заявлено российским производителем и министерством обороны РФ. Из 2200-2400 килограммов общего веса боевая часть достаточно серьезная — 400 кг. Но большинство объема ракеты длиной 7,45 метра занимает, конечно, топливо. Его требуется примерно 1250 кг.

Дело в том, что эта ракета — большой дальности. Максимальная дистанция, которую она может преодолеть, — около 5,5 тысяч километров. Поэтому российские стратегические бомбардировщики, с которых и запускают Х-101, делают это прямо над Каспийским морем, в полностью безопасной для себя зоне.

Крейсерская скорость Х-101 — 190-200 м/с, максимальная — от 250 до 270 м/с. Если перевести в обычный нам формат, то это от 720 до 972 км/ч. Как видим, эта ракета не сверхзвуковая, поэтому ее можно сбивать разнообразными средствами противовоздушной обороны. Кстати, цена Х-101, которая составляет около 14 миллионов долларов, часто в несколько раз превышает стоимость средств, которыми украинцы уничтожают российские ракеты.

С чего запускают Х-101

Кстати, о самолетах-носителях. Для запуска Х-101 русская армия употребляет два типа собственных стратегических бомбардировщиков. Это, во-первых, старые, еще в середине 50-х годов разработанные самолеты Ту-95МС (конечно, их более новые модификации, но суть этой техники остается устаревшей).

Во-вторых, Ту-160, имеющий несколько важных преимуществ. Преимущество первое — он более новый. Скажем, последние экземпляры Ту-95МС были сделаны еще в 1992 году. Преимущество второго — его российский военно-промышленный комплекс еще способен производить, тогда как Ту-95МС уже нет.

Считается, что более новый вариант стратегического бомбардировщика предназначен и для модификации ракеты Х-101 — варианта Х-102. Эти ракеты еще ни разу не запускались по территории Украины. Но причина здесь не в миролюбии России. Просто Х-102 — это вариант Х-101, созданный специально под ядерную боеголовку.

Ядерная ракета

Более точных данных по этой ракете по понятным причинам нет, но, согласно неофициальной информации, мощность ядерной Х-102 составляет от 250 килотонн до 1 мегатонны тротилового эквивалента.

Для сравнения — мощность едиственных ядерных бомб истории человечества, которые были использованы в боевых условиях, составляет:

"Малыш" (Little Boy), который сбросили на Хиросиму - 13-18 килотонн;

"Толстяк" (Fat Man), ударивший по Нагасаки - 19-21 килотонну.

Впрочем, пока о возможности ядерного удара ракетой Х-102 или каким-либо другим тактическим ядерным оружием в российско-украинском военном конфликте речь не идет. А вот обычными конвенционными ракетами Х-101 россияне обстреливают Украину. И об этих обстрелах — а также о первом боевом использовании Х-101, которое произошло отнюдь не в Украине — мы напомним в отдельном материале.