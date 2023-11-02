Хакери зламали пошту підполковника, який обслуговує літаки РФ — що виявили
Українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту російського підполковника Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування військових літаків А-50У. Оприлюднено деякі документи росіянина — докази зламу скриньки.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що хакери знайшли на пошті підполковника Руслана Казанцева
Зазначається, що саме Казанцев несе відповідальність за обслуговування літаків А-50У "Таганрог" та А-50У "Сергій Атаянц". До того ж останній містився в Білорусі й злітав разом із МІГ-31К, супроводжуючи його під час чергової "місії".
Всі зібрані дані з пошти росіянина передані на вивчення відповідним фахівцям. Центр оприлюднив деякі документи, що свідчать про злом саме поштової скриньки Руслана Казанцева, серед яких:
- паспорт;
- страховий поліс, виданий 11 жовтня 2023 року;
- лист із проханням про допомогу на виробництво нагород російської військової частини до ПП "Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина";
- лист підприємства з проханням надати звіт про попередню допомогу;
- погодження дозволів на випробування БпЛА;
- лист про присвоєння літаку А-50У імені конструктора Сергія Атоянца.
Також у Центрі додали, що знайшли лист із доказами знущання з содат ЗС РФ.
Нагадаємо, що пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ теж зламали хакери з "Кіберспротиву". Йдеться про полковника Романа Ершова.
Читайте Новини.LIVE!