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Хакери зламали пошту підполковника, який обслуговує літаки РФ — що виявили

2 листопада 2023 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хакери зламали пошту підполковника, який обслуговує літаки РФ — що виявили
Російський підполковник Руслан Казанцев. Фото: ЦНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту російського підполковника Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування військових літаків А-50У. Оприлюднено деякі документи росіянина — докази зламу скриньки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що саме Казанцев несе відповідальність за обслуговування літаків А-50У "Таганрог" та А-50У "Сергій Атаянц". До того ж останній містився в Білорусі й злітав разом із МІГ-31К, супроводжуючи його під час чергової "місії".

Всі зібрані дані з пошти росіянина передані на вивчення відповідним фахівцям. Центр оприлюднив деякі документи, що свідчать про злом саме поштової скриньки Руслана Казанцева, серед яких:

  • паспорт;
Паспорт російського підполковника Руслана Казанцева
Паспорт російського підполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС
Паспорт російського підполковника Руслана Казанцева
Паспорт російського підполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС
  • страховий поліс, виданий 11 жовтня 2023 року;
Страховий поліс на авто російського підполковника Руслана Казанцева
Страховий поліс на авто російського підполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС
  • лист із проханням про допомогу на виробництво нагород російської військової частини до ПП "Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина";
Лист Казанцева із проханням про допомогу на виробництво нагород
Лист Казанцева з проханням про допомогу на виробництво нагород. Фото: ЦНС
  • лист підприємства з проханням надати звіт про попередню допомогу;
Лист ПП "Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина" з проханням надати звіт про попередню допомогу
Лист ПП "Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина" з проханням надати звіт про попередню допомогу. Фото: ЦНС
  • погодження дозволів на випробування БпЛА;
Погодження дозволу на випробування БпЛА
Погодження дозволу на випробування БпЛА. Фото: ЦНС
  • лист про присвоєння літаку А-50У імені конструктора Сергія Атоянца.
Лист про присвоєння літаку А-50У імені конструктора Сергія Атоянца
Лист про присвоєння літаку А-50У імені конструктора Сергія Атоянца. Фото: ЦНС

Також у Центрі додали, що знайшли лист із доказами знущання з содат ЗС РФ.

Нагадаємо, що пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ теж зламали хакери з "Кіберспротиву". Йдеться про полковника Романа Ершова.

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