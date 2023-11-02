Хакеры взломали почту подполковника, который обслуживает самолеты РФ — что обнаружили

Российский подполковник Руслан Казанцев. Фото: ЦНС

Украинские хакеры "Киберсопротивления" взломали почту российского подполковника Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание военных самолетов А-50У. Обнародованы некоторые документы россиянина — доказательства взлома ящика.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что именно Казанцев несет ответственность за обслуживание самолетов А-50У "Таганрог" и А-50У "Сергей Атаянц". К тому же последний находился в Беларуси и взлетал вместе с МИГ-31К, сопровождая его во время очередной "миссии".

Все собранные данные по почте россиянина переданы на изучение соответствующим специалистам. Центр обнародовал некоторые документы, свидетельствующие о взломе именно почтового ящика Руслана Казанцева, среди которых:

паспорт;

Паспорт российского подполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС

Паспорт российского подполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС

страховой полис, выданный 11 октября 2023 года;

Страховой полис на автомобиле российского подполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС

письмо с просьбой о помощи на производство наград российской воинской части в ЧП "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина";

Письмо Казанцева с просьбой о помощи на производство наград. Фото: ЦНС

письмо предприятия с просьбой предоставить отчет о предварительной помощи;

Письмо ЧП "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" с просьбой предоставить отчет о предварительной помощи. Фото: ЦНС

согласование разрешений на испытание БпЛА;

Согласование разрешения на испытание БпЛА. Фото: ЦНС

письмо о присвоении самолета А-50У имени конструктора Сергея Атоянца.

Письмо о присвоении самолету А-50У имени конструктора Сергея Атоянца. Фото: ЦНС

Также в Центре добавили, что нашли письмо с доказательствами издевательства над солдатами ВС РФ.

Напомним, что почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ тоже сломали хакеры из "Киберсопротивления". Речь идет о полковнике Романе Ершове.