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Хакеры взломали почту подполковника, который обслуживает самолеты РФ — что обнаружили

2 ноября 2023 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Хакеры взломали почту подполковника, который обслуживает самолеты РФ — что обнаружили
Российский подполковник Руслан Казанцев. Фото: ЦНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские хакеры "Киберсопротивления" взломали почту российского подполковника Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание военных самолетов А-50У. Обнародованы некоторые документы россиянина — доказательства взлома ящика.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. 

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Отмечается, что именно Казанцев несет ответственность за обслуживание самолетов А-50У "Таганрог" и А-50У "Сергей Атаянц". К тому же последний находился в Беларуси и взлетал вместе с МИГ-31К, сопровождая его во время очередной "миссии".

Все собранные данные по почте россиянина переданы на изучение соответствующим специалистам. Центр обнародовал некоторые документы, свидетельствующие о взломе именно почтового ящика Руслана Казанцева, среди которых:

  • паспорт;
Паспорт российского подполковника Руслана Казанцева
Паспорт российского подполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС
Паспорт российского подполковника Руслана Казанцева
Паспорт российского подполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС
  • страховой полис, выданный 11 октября 2023 года;
Страховой полис на автороссийского подполковника Руслана Казанцева
Страховой полис на автомобиле российского подполковника Руслана Казанцева. Фото: ЦНС
  • письмо с просьбой о помощи на производство наград российской воинской части в ЧП "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина";
Письмо Казанцева с просьбой о помощи на производство наград
Письмо Казанцева с просьбой о помощи на производство наград. Фото: ЦНС
  • письмо предприятия с просьбой предоставить отчет о предварительной помощи;
Письмо ЧП "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" с просьбой предоставить отчет о предыдущей помощи
Письмо ЧП "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" с просьбой предоставить отчет о предварительной помощи. Фото: ЦНС
  • согласование разрешений на испытание БпЛА;
Согласование разрешения на испытание БПЛА
Согласование разрешения на испытание БпЛА. Фото: ЦНС
  • письмо о присвоении самолета А-50У имени конструктора Сергея Атоянца.
Письмо о присвоении самолета А-50У имени конструктора Сергея Атоянца
Письмо о присвоении самолету А-50У имени конструктора Сергея Атоянца. Фото: ЦНС

Также в Центре добавили, что нашли письмо с доказательствами издевательства над солдатами ВС РФ.

Напомним, что почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ тоже сломали хакеры из "Киберсопротивления". Речь идет о полковнике Романе Ершове.

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