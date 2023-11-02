Хакеры взломали почту подполковника, который обслуживает самолеты РФ — что обнаружили
Украинские хакеры "Киберсопротивления" взломали почту российского подполковника Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание военных самолетов А-50У. Обнародованы некоторые документы россиянина — доказательства взлома ящика.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что хакеры нашли на почте подполковника Руслана Казанцева
Отмечается, что именно Казанцев несет ответственность за обслуживание самолетов А-50У "Таганрог" и А-50У "Сергей Атаянц". К тому же последний находился в Беларуси и взлетал вместе с МИГ-31К, сопровождая его во время очередной "миссии".
Все собранные данные по почте россиянина переданы на изучение соответствующим специалистам. Центр обнародовал некоторые документы, свидетельствующие о взломе именно почтового ящика Руслана Казанцева, среди которых:
- паспорт;
- страховой полис, выданный 11 октября 2023 года;
- письмо с просьбой о помощи на производство наград российской воинской части в ЧП "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина";
- письмо предприятия с просьбой предоставить отчет о предварительной помощи;
- согласование разрешений на испытание БпЛА;
- письмо о присвоении самолета А-50У имени конструктора Сергея Атоянца.
Также в Центре добавили, что нашли письмо с доказательствами издевательства над солдатами ВС РФ.
Напомним, что почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ тоже сломали хакеры из "Киберсопротивления". Речь идет о полковнике Романе Ершове.
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