З 27 лютого Херсонська ТЕЦ відновила роботу

Пошкоджена внаслідок російських обстрілів Херсонська ТЕЦ відновила роботу. В будинки мирних мешканців почали повертати теплопостачання.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Відновлення роботи ТЕЦ

З 27 лютого Херсонська ТЕЦ відновила роботу — будинки почали підключати до тепломережі.

"З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме цілий день", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні розпочався опалювальний сезон у грудні. Забезпечити початок опалювального сезону у всьому місті було важко через значні руйнування тепломереж.