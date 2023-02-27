Херсонська ТЕЦ відновила роботу: будинки почали підключати до тепломереж
Пошкоджена внаслідок російських обстрілів Херсонська ТЕЦ відновила роботу. В будинки мирних мешканців почали повертати теплопостачання.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
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Відновлення роботи ТЕЦ
З 27 лютого Херсонська ТЕЦ відновила роботу — будинки почали підключати до тепломережі.
"З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме цілий день", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні розпочався опалювальний сезон у грудні. Забезпечити початок опалювального сезону у всьому місті було важко через значні руйнування тепломереж.