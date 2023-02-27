Херсонская ТЭЦ возобновила работу: дома начали подключать к теплосетям
Поврежденная в результате российских обстрелов Херсонская ТЭЦ возобновила работу. В дома мирных жителей начали возвращать теплоснабжение.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
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Возобновление работы ТЭЦ
С 27 февраля Херсонская ТЭЦ возобновила работу — дома начали подключать к теплосети.
"По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться целый день", — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсоне начался отопительный сезон в декабре. Обеспечить начало отопительного сезона во всем городе было трудно из-за значительных разрушений теплосетей.