Херсонський гауляйтер Сальдо боїться втратити нерухомість в Криму і скаржиться на росіян

Очільник окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Головний херсонський посіпака росіян Володимир Сальдо визнав, що робота на окупантів обернулася для нього збитками. А також він заявив, що боїться втратити нерухомість в Криму після контрнаступу України.

Про це повідомляє видання "Ріа-Мелітополь".

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Сальдо скаржиться на росіян

На оприлюдненому аудіозаписі херсонський гауляйтер Володимир Сальдо скаржиться на те, що після початку війни і роботи на російських окупантів його почали дурити.

"Якщо раніше я мав прибуток, то минулого року помітив, дізнавшись деякі речі, що мене почали "намахувати", — визнав Сальдо.

Сальдо боїться втрати нерухомість

Крім того, херсонський посіпака російських загарбників заявив співбесіднику, що побоюється за свою нерухомість в Криму через майбутній контрнаступ українських військ.

Сальдо розповів, що він придбав кілька об’єктів нерухомості на загальну суму 1,3 млн доларів. А тепер боїться, що втратить своє майно, коли Крим звільнять Сили оборони України.

Нагадаємо, кілька днів тому Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов на конфіскацію майна херсонського колаборанта Володимира Сальдо.