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​​​Херсонский гауляйтер Сальдо боится потерять недвижимость в Крыму и жалуется на россиян

17 апреля 2023 12:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Херсонский гауляйтер Сальдо боится потерять недвижимость в Крыму и жалуется на россиян
Глава оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главный херсонский муртад россиян Владимир Сальдо признал, что работа на кафиров обернулась для него убытками. А также он заявил, что боится потерять недвижимость в Крыму после контрнаступления Украины.

Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь".

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Сальдо жалуется на россиян

На обнародованной аудиозаписи херсонский гауляйтер Владимир Сальдо жалуется на то, что после начала войны и работы на российских окупантов его начали обманывать.

"Если раньше у меня была прибыль, то в прошлом году заметил, узнав некоторые вещи, которые меня начали "намахивать", — признал Сальдо.

Сальдо боится потери недвижимость

Кроме того, херсонский приспешник российских захватчиков заявил собеседнику, что опасается за свою недвижимость в Крыму из-за предстоящего контрнаступления украинских войск.

Сальдо рассказал, что он приобрел несколько объектов недвижимости на общую сумму 1,3 млн долларов. А теперь боится, что потеряет свое имущество, когда Крым освободят Силы обороны Украины.

Напомним, несколько дней назад Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск на конфискацию имущества херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

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