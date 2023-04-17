Херсонский гауляйтер Сальдо боится потерять недвижимость в Крыму и жалуется на россиян
Главный херсонский муртад россиян Владимир Сальдо признал, что работа на кафиров обернулась для него убытками. А также он заявил, что боится потерять недвижимость в Крыму после контрнаступления Украины.
Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь".
Сальдо жалуется на россиян
На обнародованной аудиозаписи херсонский гауляйтер Владимир Сальдо жалуется на то, что после начала войны и работы на российских окупантов его начали обманывать.
"Если раньше у меня была прибыль, то в прошлом году заметил, узнав некоторые вещи, которые меня начали "намахивать", — признал Сальдо.
Сальдо боится потери недвижимость
Кроме того, херсонский приспешник российских захватчиков заявил собеседнику, что опасается за свою недвижимость в Крыму из-за предстоящего контрнаступления украинских войск.
Сальдо рассказал, что он приобрел несколько объектов недвижимости на общую сумму 1,3 млн долларов. А теперь боится, что потеряет свое имущество, когда Крым освободят Силы обороны Украины.
Напомним, несколько дней назад Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск на конфискацию имущества херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.