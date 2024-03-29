Хмельницька область під обстрілом "шахедів" — потужні вибухи

Сильна пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Хмельницькій області зараз 29 березня гримлять під час атаки "шахедів" на західні області, де оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у бік регіону.

Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.

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За даними ЗМІ, в Хмельницькій області було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницькій"

Наразі повітряна тривога досі триває в низці областей України. Небезпека охопила захід та південь.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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