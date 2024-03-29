Хмельницька область під обстрілом "шахедів" — потужні вибухи
29 березня 2024 01:44
оновлено: 01:50
Сильна пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Хмельницькій області зараз 29 березня гримлять під час атаки "шахедів" на західні області, де оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників у бік регіону.
Про вибухи повідомляє Суспільне в Telegram.
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За даними ЗМІ, в Хмельницькій області було чути вибухи.
Наразі повітряна тривога досі триває в низці областей України. Небезпека охопила захід та південь.
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