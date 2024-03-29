Хмельницкая область под обстрелом "шахедов" - мощные взрывы
29 марта 2024 01:44
обновлено: 01:50
Сильный пожар после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 марта гремят во время атаки "шахедов" на западные области, где объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.
О взрывах сообщает Общественное в Telegram.
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По данным СМИ, в Хмельницкой области были слышны взрывы.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в ряде областей Украины. Опасность охватила запад и юг.
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