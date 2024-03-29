Хмельницкая область под обстрелом "шахедов" - мощные взрывы

Сильный пожар после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 марта гремят во время атаки "шахедов" на западные области, где объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в сторону региона.

О взрывах сообщает Общественное в Telegram.

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По данным СМИ, в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в ряде областей Украины. Опасность охватила запад и юг.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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