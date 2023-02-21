Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан

Росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє Moldova1 з посиланням на заяву глави уряду Доріна Речана.

Плани росії щодо Молдови

Владі Молдови відомо про плани кремля щодо дестабілізації ситуації в країні. Однак, за словами прем'єр-міністра Доріна Речана, країна готова до таких випробувань.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", — заявив Дорін Речан.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що росія готує провокації у Молдові і хоче силою захопити владу в країні.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", — сказав Речан.

Нагадаємо, напередодні новообраний глава уряду Молдови Дорін Речан виступив із заявою щодо необхідності демілітаризації Придністров'я.

За його словами в країні йде гібридна війна і рф може готуватися до ескалації.