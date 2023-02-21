Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск

"Хотят открыть новый фронт": премьер Молдовы рассказал о планах кремля
Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и перекинуть туда своих военных.
Об этом сообщает Moldova1 со ссылкой на заявление главы правительства Дорина Речана.
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Планы россии по Молдове
Властям Молдовы известно о планах кремля по дестабилизации ситуации в стране. Однако, по словам премьер-министра Дорина Речана, страна готова к подобным испытаниям.
"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского", — заявил Дорин Речан.
Как известно, ранее Владимир Зеленский сообщал, что россия готовит провокации в Молдове и хочет силой захватить власть в стране.
"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", — сказал Речан.
Напомним, накануне новоизбранный глава правительства Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья.
По его словам в стране идет гибридная война и россия может готовиться к эскалации.