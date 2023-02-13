Ракета, Румунія і НАТО: як довго росія перевірятиме на міцність Альянс

Росія навряд чи припинить перевіряти на міцність нерви НАТО

Російська федерація 10 лютого знову перевірила на адекватність реакцію країн НАТО. Під час чергового масованого ракетного обстрілу України крилата ракета морського базування ВС рф "Калібр" здійснила перетин державного кордону України з Молдовою, а потім увійшла в повітряний простір Румунії, яка є членом Північноатлантичного Альянсу. Здавалося, зараз буде реакція Заходу на цей зухвалий вчинок. Однак, так само як і під час подібного "ракетного інциденту" з Польщею, колективний Захід сховався в кущі, обмежившись спростуванням наявності подібного факту.

Чому країни НАТО поводяться таким чином у подібних випадках, розбиралося Новини.LIVE.

Першу скрипку грає політика

Міністерство оборони Румунії в своїй офіційній заяві наголосило, що система повітряного спостереження країни виявила того дня повітряну ціль, яка була запущена з корабля російської федерації поблизу Кримського півострова. При цьому в румунському оборонному відомстві заявили, що боєприпас не порушував кордонів країни, а пройшов за 35 кілометрів від них.

"Я вважаю, що у цьому випадку політична доцільність стала домінуючою над воєнною", — коментує ситуацію військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов

Всі ж на Заході добре розуміють, додав він, щойно підтвердиться факт чи спроби агресії, необхідна відповідна реакція. Адже 5 стаття Статуту НАТО чітко прописує дії на випадок появи у повітряному просторі країн-членів НАТО ворожої ракети.

"Чи готовий Захід піти на це? На мою думку, ні", — впевнений військовий експерт.

Нова "червона лінія" від росіян

Як би погано для росіян не складалися справи на фронтах, керівництво рф не покидає спроб тиснути на Захід, щоб той відмовився від допомоги Україні або послабив її.

"З позиції росіян ця ситуація може виглядати таким чином. По-перше, це зроблено напередодні чергового "Рамштайну", який має відбутися 14 лютого", — говорить військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Тобто росіяни, пояснює він, вкотре хотіли накреслити для Європи та США власні "червоні лінії".

Ракетна атака можлива з Середземного моря

З іншого боку, не виключено, що останній ракетний залп над небом НАТО міг бути "пристрілювальним".

Враховуючи те, що основна кількість російських "Калібрів" зосереджена у Середземному морі, скоріше за все, ворог зондував реакцію для можливості нанесення ракетного удару по Україні з території Середземного моря.

"У такому випадку траєкторія польоту ракет неминуче пролягає над країнами НАТО. Тобто росіяни запустили свої ракети і дивилися на реакцію Заходу", — зазначив Снєгирьов.

Чому змовчав Захід

Отже, Румунія стала другою після Польщі країною НАТО, яка потрапила в "ракетний інцидент".

"Реакція НАТО дійсно дивна", — намагається знайти пояснення ситуації Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Не виключено, припускає він, що, скорше за все, "з гори" була дана команда спостерігати, оскільки відомо, що Румунія свого часу витратила 4,7 мільярда доларів на закупівлю декількох батарей комплексів протиповітряної оборони Patriot. До того ж на території Румунії базується комплекс Awaсs. Це — літак далекого виявленням цілей, який працює у спарці з Patriot. Тому збивати ракети там було чим.

За словами Снєгирьова, стримана реакція Заходу на проліт ракет суперечить самій концепції НАТО.

"Скоріш за все, Альянс не поспішає вводити в дію 5 статтю Статуту, в якій навіть проліт ракети над його територією може трактуватися як факт нападу. А введення в дію вказаної статті — це вже фактично оголошення війни країні, яка завдала ракетного удару. Тому, мабуть, така стримана реакція", — робить висновок військовий експерт.

Водночас, на думку Селезньова, для того, щоб НАТО почало вживати якісь заходи у відповідь на такі явно недружні випади росіян, повинна відіграти свою роль позиція тамтешньої громадської думки.

А поки, схоже, наші іноземні партнери готові проковтнути всі "пілюлі" від росії, тільки б максимально відтермінувати можливість своєї прямої участі у конфлікті з російською федерацією. А остання, з огляду на це, неодмінно продовжить провокувати НАТО.

Адже програти колективному Заходу, як постійно твердять російські пропагандисти, не так ганьбливо, як програти Україні. Ось тільки непокаране зло породжує ще більше зло...

Фото: REUTERS/Johanna Geron