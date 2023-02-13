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Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

13 февраля 2023 17:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Ракета, Румыния и НАТО: как долго Россия будет проверять на прочность Альянс
Россия вряд ли перестанет проверять на прочность нервы НАТО
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российская федерация 10 февраля снова проверила на адекватность реакции страны НАТО. В ходе очередного массированного ракетного обстрела Украины крылатая ракета морского базирования ВС рф "Калибр" пересекла государственную границу Украины с Молдовой, а затем вошли в воздушное пространство Румынии, являющейся членом Североатлантического Альянса. Казалось бы, сейчас будет реакция Запада на этот дерзкий поступок. Однако, как и во время подобного "ракетного инцидента" с Польшей, коллективный Запад спрятался в кустах, ограничившись опровержением наличия подобного факта.

Почему страны НАТО ведут себя таким образом в подобных случаях, разбиралось Новини.LIVE.

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Министерство обороны Румынии в своем официальном заявлении подчеркнуло, что система воздушного наблюдения страны обнаружила в тот день воздушную цель, запущенную с корабля российской федерации вблизи Крымского полуострова. При этом в румынском оборонном ведомстве заявили, что боеприпас не нарушал границы страны, а прошел в 35 километрах от нее.

"Я считаю, что в этом случае политическая целесообразность стала доминирующей над военной", — комментирует ситуацию военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

Все же на Западе хорошо понимают, добавил он, что как только подтвердится факт агрессии или попытки агрессии, необходима ответная реакция. Ведь 5 статья Устава НАТО ясно прописывает действия на случай появления в воздушном пространстве стран-членов НАТО вражеской ракеты.

"Готов Запад пойти на это? По моему мнению, нет", — уверен военный эксперт.

Новая "красная линия" от россиян

Как бы плохо для россиян ни складывались дела на фронтах, руководство россии не покидает попыток давить на Запад, чтобы тот отказался от помощи Украине или ослабил ее.

"С позиции россиян эта ситуация может выглядеть следующим образом. Во-первых, это сделано накануне очередного "Рамштайна", который должен состояться 14 февраля", — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

То есть россияне, объясняет он, в который раз хотели начертить для Европы и США собственные новые "красные линии".

Ракетная атака возможна из Средиземного моря

С другой стороны, не исключено, что последний ракетный залп над небом НАТО мог быть "пристрелочным".

Учитывая, что основное количество российских "Калибров" сосредоточено в Средиземном море, скорее всего, враг зондировал реакцию для возможности нанесения ракетного удара по Украине с территории Средиземного моря.

"В таком случае траектория полета ракет неизбежно проходит по странам НАТО. То есть россияне запустили свои ракеты и смотрели на реакцию Запада", — отметил Снегирев.

Почему смолчал Запад

Итак, Румыния стала второй после Польши страной НАТО, которая попала в "ракетный инцидент".

"Реакция НАТО действительно странная", — пытается найти объяснение ситуации Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Не исключено, предполагает он, что скорее всего "с горы" была дана команда наблюдать. Известно, что Румыния в свое время потратила 4,7 миллиарда долларов на закупку нескольких батарей комплексов противовоздушной обороны Patriot. К тому же на территории Румынии базируется комплекс Awaсs. Это — самолет дальнего обнаружением целей, работающий в спарке с Patriot. Таким образом, сбивать ракеты там было чем.

По словам Снегирева, столь сдержанная реакция Запада на пролет ракет противоречит самой концепции НАТО.

"Скорее всего, Альянс не спешит вводить в действие 5 статью Устава, в которой даже пролет ракеты над его территорией может трактоваться как факт нападения. А введение в действие указанной статьи — это уже фактически объявление войны стране, нанесшей ракетный удар. Поэтому, вероятно, такая сдержанная реакция", — заключает военный эксперт.

В то же время, по мнению Селезнева, для того, чтобы НАТО начало принимать какие-либо меры в ответ на столь недружественные выпады россиян, должна сыграть свою роль позиция общественного мнения.

А пока, похоже, наши иностранные партнеры готовы проглотить все "пилюли" от россии, лишь бы максимально отсрочить возможность своего прямого участия в конфликте с российской федерацией. А последняя, учитывая это, непременно продолжит провоцировать НАТО.

Ведь проиграть коллективному Западу, как постоянно говорят российские пропагандисты, не так позорно, как проиграть Украине. Вот только ненаказанное зло порождает еще большее зло...

Фото: REUTERS/Johanna Geron

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