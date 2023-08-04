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Хто "кришує" шахрайські call-центри: прямий ефір Новини.LIVE з нардепом Дмитруком

4 серпня 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Хто "кришує" шахрайські call-центри: прямий ефір Новини.LIVE з нардепом Дмитруком
Народний депутат України Артем Дмитрук. Фото: Новини.
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 4 серпня, гостем студії Новини.LIVE став народний депутат України Артем Дмитрук. Він розповів про викриття call-центру, який передав дані щодо роботи ППО.

Переглянути прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Народний депутат також розповість про його зв'язок із депутатом Олегом Семінським та про атаку на Чорноморський флот Росії.

Крім того, разом із ведучою гість студії обговорить підбиття десантного корабля РФ, спецоперацію СБУ та успіхи контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, що народний депутат Олександр Куницький показав один із шахрайських call-центрів у центрі Києва. Там можна побачити автомат з їжею та кавою для "персоналу", а також дорогу техніку.

Також ми повідомляли, що столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом діяльності call-центру у Подільському районі. Працівників звинувачують у роботі на країну-агресорку.

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