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Кто "крышует" мошеннические call-центры: прямой эфир Новини.LIVE с нардепом Дмитруком

4 августа 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кто "крышует" мошеннические call-центры: прямой эфир Новини.LIVE с нардепом Дмитруком
Народный депутат Украины Артем Дмитрук. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 4 августа, гостем студии Новини.LIVE стал народный депутат Украины Артем Дмитрук. Он рассказал про разоблачение call-центра, который передал данные о работе ПВО.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Народный депутат также расскажет о его связи с депутатом Олегом Семинским и про атаку на Черноморский флот России.

Кроме того, вместе с ведущей гость студии обсудит подбитие десантного корабля РФ, спецоперацию СБУ и успехи контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, что народный депутат Александр Куницкий показал один из мошеннических call-центров в центре Киева. Там можно увидеть автомат с едой и кофе для "персонала", а также дорогую технику.

Также мы сообщали, что столичные полицейские открыли уголовное производство по факту деятельности call-центра в Подольском районе. Работников обвиняют в работе на страну-агрессора.

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