Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Хто "переможе" на псевдовиборах в окупованих районах України: аналіз британської розвідки arrow

Хто "переможе" на псевдовиборах в окупованих районах України: аналіз британської розвідки

5 вересня 2023 10:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хто "переможе" на псевдовиборах в окупованих районах України: аналіз британської розвідки
Псевдовибори РФ на окупованих територіях України. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На псевдовиборах РФ на тимчасово окупованих територіях України переможе "Єдина Росія". Росія проведе вибори 8-10 вересня в окупації паралельно з виборами в РФ.

Про це повідомляє британська розвідка

Читайте також:

Вибори РФ на окупованих територіях України

Як відомо, 8-10 вересня Росія вперше планує провести вибори в окупованих регіонах України паралельно з виборами, що проводяться в Російській Федерації. Голосування вже розпочалося у Запоріжжі та Маріуполі.

У Міноборони Британії вважають, що попри те, що було заявлено понад 1000 кандидатів, існує нестача кваліфікованих, досвідчених та бажаючих кандидатів. Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримує Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними.

Водночас український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках.

Відтак, за результатами кремлівських опитувань стало відомо, що домінуюча політична партія в РФ "Єдина Росія" набере 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах.

"Партія "Єдина Росія", швидше за все, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив Кремля на окуповані регіони", — зазначають розвідці Британії.

Нагадаємо, що у Кремлі ретельно обирають кандидатів на президентські вибори 2024 для чинного президента Володимир Путіна. Реєструють тільки кандидатів не молодше 50 років, аби на їхньому фоні російський диктатор не виглядав старим дідом та набрав рекордні 80% голосів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

"Шахеди" у Румунії, екстрадиція чоловіків з Польщі і переговори у Сочі: що ви пропустили 4 вересня

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз