Хто "переможе" на псевдовиборах в окупованих районах України: аналіз британської розвідки

Псевдовибори РФ на окупованих територіях України. Фото: росЗМІ

На псевдовиборах РФ на тимчасово окупованих територіях України переможе "Єдина Росія". Росія проведе вибори 8-10 вересня в окупації паралельно з виборами в РФ.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Як відомо, 8-10 вересня Росія вперше планує провести вибори в окупованих регіонах України паралельно з виборами, що проводяться в Російській Федерації. Голосування вже розпочалося у Запоріжжі та Маріуполі.

У Міноборони Британії вважають, що попри те, що було заявлено понад 1000 кандидатів, існує нестача кваліфікованих, досвідчених та бажаючих кандидатів. Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримує Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними.

Водночас український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках.

Відтак, за результатами кремлівських опитувань стало відомо, що домінуюча політична партія в РФ "Єдина Росія" набере 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах.

"Партія "Єдина Росія", швидше за все, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив Кремля на окуповані регіони", — зазначають розвідці Британії.

Нагадаємо, що у Кремлі ретельно обирають кандидатів на президентські вибори 2024 для чинного президента Володимир Путіна. Реєструють тільки кандидатів не молодше 50 років, аби на їхньому фоні російський диктатор не виглядав старим дідом та набрав рекордні 80% голосів.