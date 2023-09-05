Псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины. Фото: росСМИ

На псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях Украины победит "Единая Россия". Россия проведет выборы 8-10 сентября в оккупации параллельно выборам в РФ.

Об этом сообщает британская разведка.

Читайте также:

Выборы РФ на оккупированных территориях Украины

Как известно, 8-10 сентября Россия впервые планирует провести выборы в оккупированных регионах Украины параллельно с проводимыми в Российской Федерации выборами. Голосование уже началось в Запорожье и в Мариуполе.

В Минобороны Британии считают, что, несмотря на то, что было заявлено более 1000 кандидатов, существует нехватка квалифицированных, опытных и желающих кандидатов. Также наблюдается отсутствие независимых кандидатов, не являющихся членами партий, поддерживаемых Кремлем, что указывает на то, что эти выборы не будут свободными и честными.

В то же время, украинский центр национального сопротивления утверждает, что оккупационная администрация существенно завысила количество избирателей в списках.

По результатам кремлевских опросов стало известно, что доминирующая политическая партия в РФ "Единая Россия" наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах.

"Партия "Единая Россия", скорее всего, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы", — отмечают разведка Британии.

Напомним, что в Кремле тщательно выбирают кандидатов на президентские выборы 2024 года для действующего президента Владимир Путина. Регистрируют только кандидатов не моложе 50 лет, чтобы на их фоне российский диктатор не выглядел стариком и набрал рекордные 80% голосов.