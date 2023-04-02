Хто такий Владлен Татарський: повне досьє про скандального пропагандиста

Військовий злочинець Фомін Максим Юрійович

Максим Юрійович Фомін (відомий більше як Владлен Татарський) — колишній військовий, родом з міста Макіївка в Донецькій області. У 2011 році він був засуджений до ув'язнення за пограбування банку та відбував покарання у колонії у Горлівці. Однак у 2014 році він втік із в'язниці та вступив до ополчення.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Хто такий Владлен Татарський

Пізніше його знову посадили, оскільки не було юридичних підстав для його звільнення і повернули до в'язниці. Згодом Олександр Захарченко помилував Фоміна, давши можливість воювати. Він служив у полку "Вітязь", потім у розвідроті 4 омсбр ЛНР (в/ч 74347) та батальйоні "Схід" (2015 рік) (в/ч 08818).

19 червня 2015 року Фомін отримав сліпе осколкове поранення лівого плеча. З 2017 року він воював у батальйонній розвідці. У 2019 році він звільнився з армії та зайнявся блогерською діяльністю, поїхавши працювати до Москви.

У 2022 році Фомін став російським військком і пропагандистом. Його раніше бойові дії були спрямовані проти України під час російсько-білоруської військової агресії у 2022 році. Він також є учасником інформаційно-психологічних спецоперацій російського агресора проти України.

Фомін Максим є бойовиком НВФ та військовим злочинцем, який надавав інформаційну підтримку під час військового нападу росії на Україну. Він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян, а також воєнним кореспондентом, який безпосередньо бере участь у російській пропаганді. У своїх блогах він описує всю міць армії рф та підтримує спецоперацію в Україні.

Скандальні теми

У своїх висловлюваннях Татарський не соромився. Він казав, що всіх вб'ємо, всіх переможемо, як люблять росіяни. Також він закликав до масових депортацій за етнічною ознакою. Тобто по суті до геноциду.

У неділю, 2 квітня, в одному з кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух. За попередньою інформацією є загиблі.

Як стверджують російські видання, "військор" Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху у кафе у Петербурзі.