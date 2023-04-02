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Кто такой Владлен Татарский: полное досье про скандального пропагандиста

2 апреля 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный преступник Фомин Максим Юрьевич
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Максим Юрьевич Фомин (известный больше, как Владлен Татарский) — бывший военный, родом из города Макеевка в Донецкой области. В 2011 году он был приговорен к заключению за ограбление банка и отбывал наказание в колонии в Горловке. Однако в 2014 году он сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение. 

Об этом сообщают СМИ.

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Кто такой Владлен Татарский

Позже его снова посадили, поскольку не было юридических оснований для его освобождения, и вернули в тюрьму. Впоследствии Александр Захарченко помиловал Фомина, дав ему возможность воевать. Он служил в полку "Витязь", затем в разведроте 4 омсбр ЛНР (в/ч 74347) и батальоне "Восток" (2015 год) (в/ч 08818).

19 июня 2015 года Фомин получил слепое осколочное ранение левого плеча. С 2017 года он воевал в батальонной разведке. В 2019 году он уволился из армии и занялся блогерской деятельностью, поехав работать в москву.

В 2022 году Фомин стал российским военкором и пропагандистом. Его ранее боевые действия были направлены против Украины во время российско-белорусской военной агрессии в 2022 году. Он также является участником информационно-психологических спецопераций российского агрессора против Украины.

Фомин Максим является боевиком НВФ и военным преступником, который предоставлял информационную поддержку во время военного нападения россии на Украину. Он является соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан, а также военным корреспондентом, принимающим непосредственное участие в российской пропаганде. В своих блогах он описывает всю мощь армии рф и поддерживает спецоперацию в Украине.

Скандальные темы

В своих высказываниях Татарский не стеснялся. Он говорил, что всех убьем, всех победим, все как любят россияне. Также он призывал к массовым депортациям по этническому признаку. То есть по сути к геноциду.

В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв. По предварительной информации, есть погибшие.

Как утверждают российские издания, "военкор" Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.

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