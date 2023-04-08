Хто у ЗСУ отримає 50 тис. гривень премії: відповідь юриста

Збройні сили України. Фото: google.com

З січня 2023 року порядок нарахування додаткових виплат для військовослужбовців було змінено. Тепер винагорода нараховуватиметься лише захисникам, які виконують спеціальні завдання та беруть участь у бойових діях.

Про це пише 24 Канал.

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Військові виплати

У коментарі 24 Каналу юрист Олександр Золотухін розповів, що в розподілі доплат, що діє, є певний нюанс, а саме те, що іноді військові, які перебувають далеко від зони бойових дій, зможуть отримувати доплату в 50 тисяч гривень.

Виплати у розмірі 50 тисяч гривень можуть також бути закріплені за певним управлінням, що означає, що військовий, наприклад, той, хто проходить службу, може отримувати додаткову винагороду, тоді як інші військові, які перебувають ближче до фронту, отримують лише базову заробітну плату. Бійці, які знаходяться на територіях, занесених до районів ведення бойових дій, отримуватимуть по 30 тисяч гривень.

Проте доплату у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати лише військові, які перебувають на першій лінії зіткнення із ворогом. Якщо бійці знаходяться на другій лінії та періодично завозять на передове забезпечення, ризикуючи своїм життям, на таку доплату вже не можуть розраховувати.

Загалом новий порядок нарахування доплат для військовослужбовців має на меті заохочення тих, хто перебуває в прямому контакті з ворогом і виконує найбільш відповідальні та небезпечні завдання під час бойових дій.

Нагадаємо, що у Комітеті з бюджету Верховної Ради України (ВРУ) розповіли, чи будуть підвищені заробітні плати військовослужбовцям на тлі збільшення оборонних видатків у Державному бюджеті-2023. Сума зросла більш як на півтрильйона гривень.