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Кто в ВСУ получит 50 тыс. гривен премии: ответ юриста

8 апреля 2023 13:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вооруженные силы Украины. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С января 2023 года порядок начисления дополнительных выплат для военнослужащих был изменен. Теперь вознаграждение будет начисляться только защитникам, выполняющим специальные задания и участвующим в боевых действиях. 

Об этом пишет 24 Канал.

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В комментарии 24 Канала юрист Александр Золотухин рассказал, что в действующем распределении доплат есть определенный нюанс, а именно то, что иногда военные, которые находятся вдали от зоны боевых действий, смогут получать доплату в 50 тысяч гривен.

Выплаты в размере 50 тысяч гривен могут также быть закреплены за определенным управлением, что означает, что военный, например, проходящий службу в Киеве, может получать дополнительное вознаграждение, в то время как другие военные, которые находятся ближе к фронту, получают только базовую заработную плату. Бойцы, которые находятся на территориях, занесенных в районы ведения боевых действий, будут получать по 30 тысяч гривен. 

Однако доплату в размере 50 тысяч гривен смогут получить только военные, находящиеся на первой линии столкновения с врагом. Если бойцы находятся на второй линии и периодически завозят на передовое довольствие, рискуя своей жизнью, на такую доплату уже не могут рассчитывать. 

В целом, новый порядок начисления доплат для военнослужащих ставит целью поощрение тех, кто находится в прямом контакте с врагом и выполняет наиболее ответственные и опасные задания во время боевых действий.

Напомним, что в Комитете по бюджету Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали, будут ли повышены заработные платы военнослужащим на фоне увеличения оборонных расходов в Государственном бюджете-2023. Сумма выросла более чем на полтриллиона гривен.

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