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Хто з чоловіків може під час воєнного стану виїхати за кордон за сімейними обставинами

18 червня 2023 16:39
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Козюк Тетяна
редактор
Перетин кордону: хто з чоловіків може виїхати під час воєнного стану
Пропускний пункт на кордоні України. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З початку повномасштабного вторгення Росії в Україні запровадили воєнний стан та заборонили чоловікам призовного віку перетинати кордон. Але є деякі категорії, яким дозволено це робити за сімейними обставинами. 

Про це повідомляє юристка Анастасія Григор'єва

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Перетин кордону за сімейними обставинами

Григор'єва каже, що за сімейними обставинами можуть перетинати кордон чоловіки, які мають матір чи батька, а також подружжя батьків, які є інвалідами І та ІІ групи та планують перетинати кордон у супроводі одного із таких батьків.

Також за сімейними обставинами можуть виїхати особи, які:

  • Здійснюють постійний догляд за людиною (батьками, або за кимось одним з батьків), яка має інвалідність 1 та 2 групи. У такому випадку потрібно мати відповідний акт, який це підтверджує. 
  • Потребують постійного догляду від родичів сім'ї першого ступеня спорідненості. Це означає, що особа, яка потребує догляду, може подорожувати за кордоном разом зі своїм батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком, сином або дочкою (у тому числі якщо вони й були усиновлені). У цьому випадку також потрібно мати відповідний акт, який це підтверджує. 
  • Які мають на постійному утриманні троє та більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Водночас діти можуть бути від різних шлюбів. Для підтвердження цього акту потрібно мати посвідчення багатодітного батька. 

Які документи потрібно мати при собі

Для того, щоб перетнути кордон за сімейними обставинами, потрібно мати:

  • довідку, в якій буде зазначено, що така особа є справді сином або дочкою для осіб з інвалідністю (тобто підтверджуватиме їх родинні зв'язки та ступінь спорідненості);
  • документи, що підтверджують інвалідність таких осіб;
  • довідка, що містить дані про однакове місце фактичного проживання осіб, які планують виїхати за кордон та їх батьків.

Нагадаємо, що в Україні змінилися деякі правила перетину кордону. Відтак створять спеціальний реєстр осіб, яким заборонять це робити. 

Додамо, що в Україні військовозобов’язаним заборонено виїзд за кордон, однак існує категорія людей, які мають так званий "білий квиток" — непридатні або обмежено придатні до військової служби. Чи справді можуть вони вільно виїжджати за кордон, роз’яснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

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