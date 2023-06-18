Пересечение границы: кто из мужчин может уехать во время военного положения

Пропускной пункт на границе Украины. Фото: google

С начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и запретили мужчинам призывного возраста пересекать границу. Но есть некоторые категории, которым разрешено это делать по семейным обстоятельствам.

Об этом сообщает юрист Анастасия Григорьева.

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Пересечение границы по семейным обстоятельствам

Григорьева говорит, что по семейным обстоятельствам могут пересекать границу мужчины, имеющие мать или отца, а также супругов родителей, которые являются инвалидами І и ІІ группы и планируют пересекать границу в сопровождении одного из таких родителей.

Также по семейным обстоятельствам могут уехать лица, которые:

Осуществляют постоянный уход за человеком (родителями или за кем-то одним из родителей), который имеет инвалидность І и ІІ группы. В таком случае нужно иметь соответствующий акт, подтверждающий это.

Нуждаются в постоянном уходе от родственников семьи первой степени родства. Это означает, что лицо, нуждающееся в уходе, может путешествовать за границей вместе со своим отцом, матерью, женой, мужем, сыном или дочерью (в том числе если они и были усыновлены). В этом случае также нужно иметь соответствующий акт, подтверждающий это.

В этом случае также нужно иметь соответствующий акт, подтверждающий это. У которых на постоянном содержании трое и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет. В то же время дети могут быть от разных браков. Для подтверждения этого акта нужно иметь удостоверение многодетного отца.

Какие документы нужно иметь при себе

Для того чтобы пересечь границу по семейным обстоятельствам, нужно иметь:

справку, в которой будет указано, что такое лицо действительно является сыном или дочерью для лиц с инвалидностью (т.е. будет подтверждать их родственные связи и степень родства);

документы, подтверждающие инвалидность таких лиц;

справка, содержащая данные о одинаковом месте фактического проживания лиц, планирующих уехать за границу и их родителей.

Напомним, что в Украине изменились некоторые правила пересечения границы. Следовательно, создадут специальный реестр лиц, которым запретят это делать.

Добавим, что в Украине военнообязанным запрещен выезд за границу, однако существует категория людей, имеющих так называемый "белый билет" — непригодные или ограниченно пригодные к военной службе. Действительно ли они могут свободно выезжать за границу, разъяснил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.