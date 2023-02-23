Російські хакери 23 лютого зламали телеканал Інтер і запустили гімн СРСР

Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР
У четвер, 24 лютого, відбулася російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому ввімкнули гімн СРСР.
Про атаку повідомили у соцмережах та у Держспецзв’язку.
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Хакерська атака росіян
У службі повідомили, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено і вони працюють у штатному режимі.
У Держспецзв’язку констатували, що рф дає про себе знати у кіберпросторі напередодні роковин повномасштабної війни, і поводиться у віртуальному світі так само як у реальному — як держава-терорист.
Нагадаємо, нещодавно американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорували держава, після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%.