Российские хакеры 23 февраля сломали телеканал Интер и запустили гимн СССР

Работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена и они работают в штатном режиме

В четверг, 24 февраля, состоялась российская кибератака на ряде веб ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.

Об атаке сообщили в соцсетях и в Госспецсвязи.

Хакерская атака россиян

В службе сообщили, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. Работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена и работают в штатном режиме.

В Госспецсвязи констатировали, что россия дает о себе знать в киберпространстве накануне годовщины полномасштабной войны, и ведет себя в виртуальном мире так же как в реальном — как государство-террорист.

Напомним, недавно американская компания Google заявила, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, спонсируемых государством, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.