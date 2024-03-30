Кількість чоловіків-біженців за кордоном зросла вдвічі, — дослідження
Серед українських біженців, які були змушені виїхати з України через війну з Росією, найбільшу групу становлять жінки та діти. Однак за час повномасштабної російської агресії за кордоном помітно зросла частка українських чоловіків — із 17% до 35%.
Про це свідчать результати дослідження Центру економічної стратегії.
Скільки українських біженців виїхали за кордон
Загалом з України виїхали 4,9 млн українців, 30% з яких перебувають у Німеччині та 22% — в Польщі.
За даними Центру, найбільша група біженців — це жінки від 35 до 44 років, 71% із них виїхали за кордон із дітьми. Однак кількість неповнолітніх українців за межами країни зменшилась до 38%, а в травні торік складала 51%.
Від початку повномасштабної російської агресії поза межами Європи найбільше українських біженців спостерігається в таких країнах:
- США (280 тис. осіб),
- Велика Британія (253,2 тис.),
- Канада (210,2 тис.).
Згідно з розрахунками експертів, за межами України можуть залишитися від 1,4 млн до 2,3 млн осіб.
Що відомо про біженців з України за кордоном
Нагадаємо, що українські біженці за кордоном почали повертатися на Батьківщину після двох років повномасштабної війни. У кожного з них власні причини такого рішення.
Також ми повідомляли, що низка країн скорочує допомогу біженцям з України, інші ж — продовжують допомагати чим можуть. Так, в Канаді вирішили не продовжувати програму зі спрощеного приймання українських біженців, натомість там діятимуть інші пільги. Крім того, у Німеччині збудують 16 центрів для розміщення українських біженців, в які зможуть заселитися шість тисяч осіб, а в Польщі стартувала реєстрація на виплати у 850 злотих — відомо, хто може претендувати.
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