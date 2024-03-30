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Кількість чоловіків-біженців за кордоном зросла вдвічі, — дослідження

30 березня 2024 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кількість чоловіків-біженців за кордоном зросла вдвічі, — дослідження
Українські біженці за кордоном. Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Серед українських біженців, які були змушені виїхати з України через війну з Росією, найбільшу групу становлять жінки та діти. Однак за час повномасштабної російської агресії за кордоном помітно зросла частка українських чоловіків — із 17% до 35%.

Про це свідчать результати дослідження Центру економічної стратегії.

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Скільки українських біженців виїхали за кордон

Загалом з України виїхали 4,9 млн українців, 30% з яких перебувають у Німеччині та 22% — в Польщі.

За даними Центру, найбільша група біженців — це жінки від 35 до 44 років, 71% із них виїхали за кордон із дітьми. Однак кількість неповнолітніх українців за межами країни зменшилась до 38%, а в травні торік складала 51%.

Інфографіка "Зміни в статево-віковій структурі українських біженців"
Інфографіка "Зміни в статево-віковій структурі українських біженців". Фото: ces.org.ua

Від початку повномасштабної російської агресії поза межами Європи найбільше українських біженців спостерігається в таких країнах:

  • США (280 тис. осіб),
  • Велика Британія (253,2 тис.),
  • Канада (210,2 тис.).

Згідно з розрахунками експертів, за межами України можуть залишитися від 1,4 млн до 2,3 млн осіб.

Інфографіка "Економічні й демографічні втрати від неповернення біженців"
Інфографіка "Економічні й демографічні втрати від неповернення біженців". Фото: ces.org.ua

Що відомо про біженців з України за кордоном

Нагадаємо, що українські біженці за кордоном почали повертатися на Батьківщину після двох років повномасштабної війни. У кожного з них власні причини такого рішення.

Також ми повідомляли, що низка країн скорочує допомогу біженцям з України, інші ж — продовжують допомагати чим можуть. Так, в Канаді вирішили не продовжувати програму зі спрощеного приймання українських біженців, натомість там діятимуть інші пільги. Крім того, у Німеччині збудують 16 центрів для розміщення українських біженців, в які зможуть заселитися шість тисяч осіб, а в Польщі стартувала реєстрація на виплати у 850 злотих — відомо, хто може претендувати.

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