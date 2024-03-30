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Число мужчин-беженцев за рубежом выросло вдвое, — исследование

30 марта 2024 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Число мужчин-беженцев за рубежом выросло вдвое, — исследование
Украинские беженцы за границей. Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Среди украинских беженцев, вынужденных выехать из Украины из-за войны с Россией, наибольшую группу составляют женщины и дети. Однако за время полномасштабной российской агрессии за границей заметно возросла доля украинских мужчин — с 17 до 35%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии.

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Сколько украинских беженцев уехали за границу

Всего из Украины выехали 4,9 млн украинцев, 30% из которых находятся в Германии и 22% — в Польше.

По данным Центра, самая большая группа беженцев — это женщины от 35 до 44 лет, 71% из них уехали за границу с детьми. Однако количество несовершеннолетних украинцев за пределами страны уменьшилось до 38%, а в мае в прошлом году составляло 51%.

Инфографика "Изменения в половозрастной структуре украинских беженцев"
Инфографика "Изменения в половозрастной структуре украинских беженцев". Фото: ces.org.ua

С начала полномасштабной российской агрессии за пределами Европы больше всего украинских беженцев наблюдается в таких странах:

  • США (280 тыс. человек),
  • Великобритания (253,2 тыс.),
  • Канада (210,2 тыс.).

Согласно расчетам экспертов, за пределами Украины могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн человек.

Инфографика "Экономические и демографические потери от невозвращения беженцев"
Инфографика "Экономические и демографические потери от невозвращения беженцев". Фото: ces.org.ua

Что известно о беженцах из Украины за границей

Напомним, что украинские беженцы за границей начали возвращаться на Родину после двух лет полномасштабной войны. У каждого из них свои причины такого решения.

Также мы сообщали, что ряд стран сокращает помощь беженцам из Украины, другие же продолжают помогать чем могут. Так, в Канаде решили не продолжать программу по упрощенному приему украинских беженцев, вместо этого будут действовать другие льготы. Кроме того, в Германии построят 16 центров для размещения украинских беженцев, в которые смогут заселиться шесть тысяч человек, а в Польше стартовала регистрация на 850 злотых — известно, кто может претендовать.

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