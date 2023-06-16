Кім розповів про нічну атаку на Миколаївщину

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Рада

У ніч з 15 на 16 червня російські окупанти запустили дрони-камікадзе на територію Миколаївської області. Обидва безпілотники Shahed були знищені силами протиповітряної оборони.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив на своєму Telegram-каналі.

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За словами Віталія Кіма, протягом минулої доби не було зафіксовано жодного обстрілу території Миколаївської області.

Разом з тим регіон пережив чергову атаку дронів.

Знищені безпілотники

Так, у ніч проти 16 червня, о 00:30 та 01:30, Миколаївщину атакували два ударні дрони-камікадзе Shahed-136.

Обидва безпілотники були успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони України.

Кім про атаку дронів на Миколаївську область

Нагадаємо, що 4 червня російські окупаційні війська завдали артилерійських обстрілів по території Миколаївської області. Під удар потрапили акваторія Очаківської територіальної громади та безпосередньо місто Очаків. Було пошкоджено кілька житлових будинків та господарську споруду. На щастя, під час того обстрілу обійшлося без постраждалих.