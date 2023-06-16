Ким рассказал о ночной атаке на Николаевскую область

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Рада

В ночь с 15 на 16 июня российские оккупанты запустили дроны-камикадзе на территорию Николаевской области. Оба беспилотника Shahed были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил на своем Telegram-канале.

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По словам Виталия Кима, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела территории Николаевской области.

Вместе с тем регион пережил очередную атаку дронов.

Уничтоженные беспилотники

Так, в ночь на 16 июня, в 00:30 и 01:30, Николаевщину атаковали два ударных дрона-камикадзе Shahed-136.

Оба беспилотника были успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Ким об атаке дроном на Николаевскую область

Напомним, что 4 июня российские оккупационные войска нанесли артиллерийские обстрелы по территории Николаевской области. Под удар попали акватория Очаковской территориальной общины и город Очаков. Были повреждены несколько жилых домов и хозяйственное сооружение. К счастью, во время обстрела обошлось без пострадавших.