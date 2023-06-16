Ким рассказал о ночной атаке на Николаевскую область
В ночь с 15 на 16 июня российские оккупанты запустили дроны-камикадзе на территорию Николаевской области. Оба беспилотника Shahed были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил на своем Telegram-канале.
Сутки в Николаевской области
По словам Виталия Кима, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела территории Николаевской области.
Вместе с тем регион пережил очередную атаку дронов.
Уничтоженные беспилотники
Так, в ночь на 16 июня, в 00:30 и 01:30, Николаевщину атаковали два ударных дрона-камикадзе Shahed-136.
Оба беспилотника были успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.
Напомним, что 4 июня российские оккупационные войска нанесли артиллерийские обстрелы по территории Николаевской области. Под удар попали акватория Очаковской территориальной общины и город Очаков. Были повреждены несколько жилых домов и хозяйственное сооружение. К счастью, во время обстрела обошлось без пострадавших.