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Кінця краю не видно: пригожин похвалився масштабами кладовища з убитими росіянами

6 квітня 2023 23:27
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
пригожин пообіцяв перетворити цвинтар вагнерівців на меморіал "для майбутніх поколінь"
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин похвалився кількістю вбитих найманців свого угрупування. Він опублікував звернення просто з кладовища.

Відповідне відео із промовою пригожина ми оприлюднили в Telegram-каналі Новини.Live.

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Подробиці

Пригожин розповів у відео, що відчуває гордість за загиблих героїв. Свою промову він вів на фоні сотень могил вбитих росіян у боях в Україні.

Також він пообіцяв перетворити цвинтар вагнерівців на меморіал "для майбутніх поколінь".

"Тут продовжують ховати бійців ПВК "Вагнера". На сьогодні ніяких проблем немає, ми його збираємося упорядковувати й робити з цього кладовища меморіал для майбутніх поколінь, які повинні розуміти, що будь-яка війна призводить до того, що йдуть бійці, йдуть з цього життя", — сказав пригожин.

Нагадаємо, що демонстративна відповідь фінансиста ПВК "Вагнер" євгена пригожина на вбивство російського пропагандиста владлена татарського вказує на те, що пригожин, ймовірно, вважає, що напад був частково спрямований проти нього самого.

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